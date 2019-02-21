Фильм "Наркокурьер": смотреть онлайн трейлер

Наркокурьер - премьерная детективная драма от Клинта Иствуда. Смотреть онлайн трейлер фильма можно у нас на Styler
Накрокурьер - трейлер фильма (Youtube/Warner Bros. Pictures Ukraine)
Премьера криминальной драмы "Наркокурьер" в Украине намечена на 21 февраля. Престарелого водителя мексиканского наркокартеля сыграл Клинт Иствуд, он же выступил и режиссером фильма.
Эрл Стоун переживает не лучшие годы. Преклонный возраст, бизнес на грани разорения, разлад в отношениях с женой и детьми угнетают ветерана Второй мировой войны.
Однажды Эрлу предлагают непыльную подработку шофером, он быстро соглашается но вскоре понимает, что не просто водит машину, а перевозит наркотики мексиканского картеля.
Эрл Стоун ввязался в опасный бизнес и ему предстоит избавиться от подозрений оперативника отдела по борьбе с наркотиками.
Продюсером, режиссером и исполнителем главной роли в драме стал 4-х кратный обладателеь премии Оскар Клинт Иствуд. В фильме "Наркокурьер" также снимались: Брэдли Купер, Майкл Пенья, Таисса Фармига, Дайан Уист. Одну из ролей исполнила дочь Клинта Иствуда Элисон.
В основе сюжета была использована статья, опубликованая 5 лет назад в New York Times о престарелом садоводе, который был арестован по факту перевозки кокаина на 3 млн долларов.
Кстати, в феврале вышла в прокат украинская комедия "Продюсер" с участием звезд шоу-бизнеса.
Также смотрите онлайн трейлер премьерного фильма "Громкая связь" - адаптации комедии "Идеальные незнакомцы".
Видео: РБК-Украина