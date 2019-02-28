Фильм "Мадонна: Рождение легенды": смотреть онлайн трейлер

Мадонна: Рождение легенды - трейлер фильма (YouTube/TVUA трейлери українською)

Биографический документальный фильм "Мадонна: Рождение легенды" (оригинальное название "Madonna and the Breakfast Club") выходит на экраны украинских кинотеатров 28 февраля.

Картина рассказывает историю Луизы Чикконе, начавшуюся в 1979 году. Именно тогда девушка, которую позднее весь мир узнал под именем Мадонна, начала свой путь к славе.

Кадр из фильма (YouTube/TVUA трейлери українською)

Сюжет фильма

Молодая танцовщица знакомится в Нью-Йорке с музыкальной группой Breakfast Club и начинает выступать с ними. Сначала девушка играет на барабанах, потом на гитаре, и благодаря своей настойчивости вскоре становится вокалисткой. С этого момента начинается формирование ее неповторимого стиля и манеры пения, которые покорят весь мир.

Режиссером и сценаристом картины стал Гай Гуидо. Картина "Мадонна: Рождение легенды" снята в формате мокьюментари. Сцены игрового кино дополнены редкими документальными видео из личной жизни исполнительницы, а также комментариями участников группы Breakfast Club.

Кадр из фильма (YouTube/TVUA трейлери українською)

Юную Мадонну сыграла Джэми Олд. Внешне актриса очень похожа на молодую Луизу Чикконе. Также в фильме снимались Дениза Юхос, Оскар Павел, Джордан Левенштайн и другие.

Напомним, 24 февраля состоялась церемония вручения кинопремии Оскар-2019, на которой был назван лучший фильм года.

Кстати, предлагаем ознакомиться с полным списком лауреатов церемонии Оскар 2019 в 24 номинациях.

Видео: РБК-Украина