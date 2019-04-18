Фильм "Код Красный": смотреть онлайн трейлер

"Код Красный" - реальная история о разведчице, которая предотвратила начало ядерной войны. Главную роль в драме сыграла Джуди Дэнч. Смотреть трейлер и обзор премьерного фильма можно у нас на Styler.

Код Красный - трейлер фильма (YouTube/SVOE KINO)

Сюжет

В основе сценария драмы - биография русской шпионки КГБ, чья деятельность долгие годы находилась под грифом "секретно". Но именно благодаря ей удалось избежать Третьей мировой войны.

История Джоан началась в Кембридже. Девушка смогла стать одной из немногих студенток престижного университета и получила диплом физика с отличием.

Софи Куксон в фильме "Код Красный" (скрин YouTube/SVOE KINO)

После окончания учебы она устроилась в исследовательский институт и получила доступ к информации о разработках ядерного оружия. Эти данные Джоан на протяжении нескольких лет передавала советским службам разведки.

Факты о фильме

Прототипом главной героини картины "Код Красный" является британка Мелита Норвуд. В течение 40 лет женщина работала на КГБ и вербовала агентов.

После отставки Мелита продолжала жить в Великобритании. Ее шпионскую деятельность в пользу СССР Ми-5 удалось доказать только в 1992 году.

В фильме имя главной героини было изменено на Джоан Стенли. Ее сыграли Софи Куксон (в молодости) и Джуди Дэнч (пожилая Джоан).

Кадр из фильма (скрин YouTube/SVOE KINO)

Также в драме снимались: Том Хьюз, Тереза Србова, Лоуренс Спелманн, Робин Соанс, Кевин Фёллер и другие.

Режиссер:Тревор Нанн.

Сценарий: Линдсей Шаперо по мотивам романа "Красная Джоан" английской писательницы Дженни Руни.

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