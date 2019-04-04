Фильм "Кладбище домашних животных": смотреть онлайн трейлер

"Кладбище домашних животных" - экранизация одного из самых популярных романов Стивена Кинга.

Кладбище домашних животных - официальный трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Сюжет фильма

Семья доктора Крида с двумя детьми переезжает в небольшой городок в штате Мэн. Их новый дом располагается недалеко от старого кладбища, где местные дети хоронят своих домашних любимцев.

С этим местом связано много таинственных историй. По одной из легенд, если похоронить там кого-либо, скоро он вернется живым.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Однажды кот Кридов погибает под колесами грузовика, и доктор закапывает его на этом кладбище. Именно со смерти питомца и начнется череда жутких событий, которая докажет, что мертвые должны оставаться мертвыми. Эта мрачная история полна загадок и ужасов.

Факты о фильме и актерский состав

В основе сценария триллера лежит известный роман Стивена Кинга, изданный в 1983 году. История появилась после смерти любимого кота Кинга, но писатель счел ее слишком жуткой, чтобы опубликовать. Только спустя некоторое время, из-за финансовых проблем, автор дал согласие на печать произведения.

Первая экранизация "Кладбища домашних животных" состоялась в 1989 году (режиссер Мэри Ламберт), но концовка фильма отличалась от оригинальной истории.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Спустя 30 лет ремейк фильма сняли режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Главные роли в триллере исполнили: Джейсон Кларк ("Планета обезьян: Революция", "Эверест"), Эми Сайметс ("Очень странные дела", "Чужой: Завет"), Джон Литгоу ("Декстер", "Корона").

Съемки триллера "Кладбище домашних животных" проходили в Канаде (Монреаль).

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