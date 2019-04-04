Фільм "Кладовище домашніх тварин": дивитися онлайн трейлер

"Кладовище домашніх тварин" - екранізація одного з найпопулярніших романів Стівена Кінга.

Кладовище домашніх тварин - офіційний трейлер (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Сюжет фільму

Родина доктора Кріда з двома дітьми переїжджає до невеликого містечка в штаті Мен. Їх новий будинок розташовується недалеко від старого цвинтаря, де місцеві діти ховають своїх домашніх улюбленців.

З цим місцем пов'язано багато таємничих історій. За однією з легенд, якщо поховати там кого-небудь, скоро він повернеться живим.

Кадр із фільму (YouTube /B&H Film Distribution Company)

Одного разу кіт Крідів гине під колесами вантажівки, і доктор закопує його на цьому кладовищі. Саме зі смерті тваринки і почнеться низка страшних подій, яка доведе, що мертві повинні залишатися мертвими. Ця похмура історія сповнена загадок і жахів.

Факти про фільм і акторський склад

В основі сценарію трилера лежить відомий роман Стівена Кінга, виданий в 1983 році. Історія з'явилася після смерті улюбленого кота Кінга, але письменник вважав її надто моторошною, щоб опублікувати. Тільки через деякий час, через фінансові проблеми, автор дав згоду на друк твору.

Перша екранізація "Кладовища домашніх тварин" відбулася в 1989 році (режисер Мері Ламберт), але кінцівка фільму відрізнялася від оригінальної історії.

Кадр із фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Через 30 років ремейк фільму зняли режисери Кевін Колш і Денніс Уідмайер. Головні ролі в трилері виконали: Джейсон Кларк ("Планета мавп: Революція", "Еверест"), Емі Сайметс ("Дуже дивні справи", "Чужий: Заповіт"), Джон Літгоу ("Декстер", "Корона").

Зйомки трилера "Кладовище домашніх тварин" проходили в Канаді (Монреаль).

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