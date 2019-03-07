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Фильм "Капитан Марвел": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    07.03.2019 - 07:05

Капитан Марвел - трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Новая супергероиня Marvel вступает в битву за будущее человечества! Остросюжетный кинокомикс "Капитан Марвел" выходит на экраны украинских кинотеатров 7 марта.

Сюжет фильма

Marvel Studios представляет новый фантастический экшн, который познакомит нас с Кэрол Денверс - летчицей ВВС Америки, которая получила суперспобности проецирования энергии.

Кадр из фильмаКадр из фильма "Капитан Марвел" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

В результате мощного взрыва, ДНК девушки слилась с генами воина инопланетной цивилизации, в результате чего Кэрол стала одной из сильнейших бойцов галактики.

Вместе с союзниками Кэрол предстоит участвовать в жестокой межпланетной войне, которая решит судьбу человечества.

Актеры и роли

Героиню Капитана Марвел (Кэрол Денверс) сыграла Бри Ларсон - обладательница Оскара и других престижных кинонаград за роль в фильме "Комната".

Бри Ларсон в фильме "Капитан Марвел"Бри Ларсон в фильме "Капитан Марвел" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Также в фильме снимались: Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Джемма Чан, Ли Пейс, Бен Мендельсон.

В качестве режиссеров выступил тандем Анна Боден и Райан Флек. Они же участвовали и в написании сценария суперегойского экшна.

Примечательно, что режиссерское кресло также предлагали занять Анджелине Джоли за 20 млн долларов.

Кстати, вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов". Финальные кадры ролика заинтриговали появлением неизвестного животного.

Также ранее мы сообщали, что канал  HBO показал первые кадры из 8 сезона "Игры престолов".

Видео: РБК-Украина

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