Фильм "Гуцулка Ксеня": смотреть онлайн трейлер

Гуцулка Ксеня - трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

7 марта в прокат выходит украинский романтический мюзикл "Гуцулка Ксеня". Фильм расскажет историю любви, которая началась в Карпатах между украинской девушкой и американцем.

Сюжет фильма

Действие картины разворачивается в Ворохте. Компания американцев приезжает в живописный уголок Карпат, чтобы найти невесту молодому парню Яро. Дедушка завещал ему крупную сумму денег, но чтобы получить эти средства, сначала Яро должен найти себе жену украинку.

Кадр из фильма "Гуцулка Ксеня" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Очаровательная гуцулка Ксения пленяет сердце Яро с первой встречи. Сможет ли американец завоевать любовь прекрасной украинки?

Режиссером мюзикла и сценаристом стала Алена Демьяненко ("Завтра будет завтра", "Моя бабушка Фанни Каплан"). Главные роли исполнили: Варвара Лущик, Максим Лозинский, Игорь Цишкевич, Оливье Бонжур, Екатерина Молчанова и другие.

В создании музыки к фильму "Гуцулка Ксеня" принимали участие украинская этно-группа "ДахаБраха" и фрик-кабаре Dakh Daughters.

Кадр из фильма "Гуцулка Ксеня" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Также зрители смогут услышать голос Екатерины Молчановой ("Моя бабушка Фанни Каплан"). В новом мюзикле актриса сыграла роль американки Мэри.

Кстати, песня украинской рок-группы Marakesh прозвучала в популярном американском сериале "Бесстыдники".

Напомним, участники группы ДахаБраха высказались о своей позиции по поводу выступлений в России.

Видео: РБК-Украина