Фильм "Давай, танцуй!": смотреть онлайн трейлер

Трейлер и обзор премьерного украинского фильма "Давай, танцуй!" - в материале Styler
Давай, танцуй! - официальный трейлер (YouTube/Давай танцюй)
21 марта в кинотеатрах стартует показ фильма "Давай, танцуй!". Драйвовый молодежный экшн о танцах - первая картина подобного формата в украинском кинематографе.
Действие разворачивается во время военных действий на Донбассе. Никита - парень из провинциального городка восточной Украины - приезжает в столицу для участия в грандиозном шоу талантов "Let's Dance".
Ему очень нужна победа, но совсем не ради популярности. Денежный приз за первое место он собирается потратить на операцию для младшего брата.
Мальчику грозит инвалидность из-за несчастного случая, который произошел во время съемок танцевального ролика Никиты. Братья попали под обстрел в одной из экстремальных локаций для видео.
В борьбе за победу парню придется посоревноваться с настоящими профессионалами. Хотя самым большим испытанием для него станут не сильные конкуренты, а любовь.
На конкурсе Никита знакомится с известной певицей Лизой, и между ними сразу вспыхивают чувства. Но девушку похищают и требуют выкуп. Парню предстоит сделать трудный выбор между любовью и помощью брату.
Главные роли в фильме "Давай, танцуй!" исполнили профессиональные танцоры - участники украинских талант-шоу.
Никиту сыграл Денис Реконвальд (участник проекта "Хочу к Меладзе"). Роли Лизы и Фила достались Валентине Войтенко и Роману Чухманенко (участники шоу "Танцюють всі").
Также в фильме снимались: Римма Зюбина, Дмитрий Фрид, Сергей Розвадовский и другие. В массовке было задействовано 200 человек.
В качестве режиссера выступил Александр Березань ("Доставить любой ценой", "Благородные бродяги").
Композитором картины стал популярный певец Дмитрий Монатик. В фильме звучат песни MONATIKa "То, от чего без ума", "Воздух", "Let's Dance", а также саундтреки групп The Hardkiss, "Сальто Назад", Mountain Breeze и Open Kids.
Автором танцевальных постановок фильма является киевский хореограф Анатолий Сачивко (участник 4 сезона "Танцюють всі").
Кстати, ранее в прокат вышел украинский романтический мюзикл "Гуцулка Ксеня". Фильм рассказывает историю любви, которая началась в Карпатах между украинской девушкой и американцем.
Также смотрите трейлер остросюжетного кинокомикса "Капитан Марвел" от Marvel Studios. Премьера супергеройского фэнтези состоялась в кинотеатрах в марте.