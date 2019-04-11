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Фильм "Частная война": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    11.04.2019 - 07:30
Фильм "Частная война": смотреть онлайн трейлер
Кадр из фильма (YouTube/planetakino)

11 апреля в украинском прокате стартует биографическая драма "Частная война". Смотреть трейлер фильма можно у нас на Styler

"Частная война" - реальная история о женщине-репортере, рисковавшей жизнью в зонах боевых действий. Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк и Джейми Дорнан.

"Частная война" - трейлер фильма (YouTube/planetakino)

Сюжет

Прототипом главной героини является Мари Колвин - журналистка издания The Sunday Times. Она - одна из самых известных военных корреспондентов современности.

За свою карьеру Мари не раз отправлялась в эпицентры вооруженных конфликтов. Она освещала события в Чечне, Косово, Сьерра-Леоне, Зимбабве, гражданскую войну на Шри-Ланке. Именно на Шри-Ланке женщина лишилась левого глаза.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/planetakino)

Задание в Сирии стало для журналистки последним. Колвин погибла под обстрелом во время атаки сирийской армии.

Актерский состав

Режиссером фильма является Мэттью Хэйнеман ("Город призраков",  "Земля карателей"). Сценарий был написан на основе статьи Мари Бреннер под названием "Частная война Мэри Колвин", опубликованной в журнале Vanity Fair.

Главную роль в биографической драме исполнила Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Недруги"). За актерскую работу в данной картине Пайк была номинирована на Золотой глобус. Напарника главной героини, фотографа Пола Конроя, сыграл Джейми Дорнан ("50 оттенков серого", сериал "Крах").

Джейми Дорнан в фильме "Частная война"Джейми Дорнан в фильме "Частная война" (скрин YouTube/planetakino)

Также в фильме снимались: Том Холландер, Стэнли Туччи, Фэй Марсей, Грег Уайз и другие.

Кстати, в апреле в украинский прокат вышел триллер "Кладбище домашних животных" по роману Стивена Кинга.

Также в кинотеатрах стартовал показ фантастического триллера "Битва за Землю" о противостоянии людей и пришельцев в борьбе за контроль над планетой.

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