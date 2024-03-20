Фільм Антона Птушкіна про долю українських тварин купив найбільший мовник Америки: деталі

Найбільший мовник Америки PBS придбав фільм Антона Птушкіна про війну та долю тварин в Україні, над яким він довго працював.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис Антона та офіційної сторінки його фільму в Instagram.
"Міжнародну версію стрічки "Ми, наші улюбленці та війна" покажуть у США в рамках популярного документального проєкту Nature від PBS", - йдеться у дописі
PBS є найбільш відомим провайдером в Америці, та, зокрема, транслював у серії Frontline фільм "20 днів в Маріуполі", який цього року отримав премію Оскар.
"Останні 1.5 роки і який 4 квітня виходить у кінотеатральний прокат в Україні. Це також мій перший проект, який не можна буде подивитись в ютубі. Цей проєкт взагалі відрізняється від всього, що я робив раніше - тут не буде красивих ландшафтів, прольотів на дроні (бо всі дрони самі знаєте де) чи чогось такого", - каже сам Антон.
Антон Птушкін показав процес зйомок фільму "Ми, наші улюбленці та війна" (фото: instagram.com/ptuxerman)
Цей фільм - це спроба показати війну в Україні під іншим кутом - через відносини людей та тварин.
"Майже у всіх фільмів в прокаті зараз є теглайн - це така потужна фраза на афіші, яка описує про що саме це кіно. В нас на афіші немає теглайну, але фразу ми знайшли: "Інколи, коли ми думаємо що рятуємо тварин - насправді тварини рятують нас” - це цитата однієї з героїнь", - каже Птушкін.
Варто зауважити, що Антон їздив різними регіонами України, щоб зняти щемливі кадри та дізнатися історію тварин, яких люди кинули напризволяще.
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