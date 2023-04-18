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Філатов вручив подяки педагогам та школярам, які волонтерять та допомагають ЗСУ

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі відзначили педагогів, тренерів, школярів та їхніх батьків, які волонтерять з перших днів повномасштабного вторгнення, та всі разом підтримують ЗСУ.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Я хочу ще раз сказати всім, хто долучився до волонтерського руху - всім нашим освітянам - слова вдячності за їх щирість. За те, що вони допомагають фронту і роблять все, що можливо для нашої перемоги. Місто завжди буде з ними і завжди буде допомагати всім, чим потрібно", - сказав Філатов.

Одна з нагороджених - вчителька школи № 26 Ольга Кузнєцова. Жінка в’яже теплі шкарпетки для військових на фронті та у шпиталі, а також виготовляє для них особливі обереги.

Кожен з учасників зустрічі мав змогу залишити свої побажання захисникам України та прикріпити їх до маскувальної сітки, яку потім передадуть на передову.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загинув український військовий Артур Асадов, батько якого воює на боці росіян.

А також розповідали про те, що на фронті загинув медик, який рятував життя.

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Борис ФілатовВСУ