Філатов вручив подяки педагогам та школярам, які волонтерять та допомагають ЗСУ

"Я хочу ще раз сказати всім, хто долучився до волонтерського руху - всім нашим освітянам - слова вдячності за їх щирість. За те, що вони допомагають фронту і роблять все, що можливо для нашої перемоги. Місто завжди буде з ними і завжди буде допомагати всім, чим потрібно", - сказав Філатов.

Одна з нагороджених - вчителька школи № 26 Ольга Кузнєцова. Жінка в’яже теплі шкарпетки для військових на фронті та у шпиталі, а також виготовляє для них особливі обереги.

Кожен з учасників зустрічі мав змогу залишити свої побажання захисникам України та прикріпити їх до маскувальної сітки, яку потім передадуть на передову.