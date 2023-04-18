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Филатов вручил благодарности педагогам и школьникам, которые волонтерят и помогают ВСУ

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре отметили педагогов, тренеров, школьников и их родителей, которые волонтерят с первых дней полномасштабного вторжения и все вместе поддерживают ВСУ.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Я хочу еще раз сказать всем, кто присоединился к волонтерскому движению – всем нашим педагогам – слова благодарности за их искренность. За то, что они помогают фронту и делают все, что возможно для нашей победы. Город всегда будет с ними и всегда будет помогать всем, чем нужно", – сказал Филатов.

Одна из награжденных – учительница школы №26 Ольга Кузнецова. Женщина вяжет теплые носки для военных на фронте и в госпитале, а также производит для них особые обереги.

Каждый из участников встречи имел возможность оставить свои пожелания защитникам Украины и прикрепить их к маскировочной сетке, которую затем передадут на передовую.

Напомним, ранее мы писали о том, что погиб украинский военный Артур Асадов, отец которого сражается на стороне россиян.

А также рассказывали о том, чтона фронте погиб спасавший жизнь медик.

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Борис ФилатовВСУ