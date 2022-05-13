Филатов: за все время войны только Днепр передал на нужды фронта 300 авто
Территориальная община Днепра при поддержке благотворительной организации "Благотворительный фонд "ТАПС" передала на фронт очередную партию машин для военных.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
"За все время войны только один Днепр передал на нужды фронта 300 авто. И мы не будем останавливаться на этом - будем делать передачи и дальше. Сегодня небольшое событие, и уверен, ребятам понравится. Желаю только одного - бить врага с тройными усилиями", - сказал Филатов.
Машины покупали в Европе, из них только одна была в употреблении, сейчас ее переоборудовали. Остальные машины - новые. Их перекрасили в темно-зеленый цвет.
Эту партию автомобилей покупали в Европе - за счет частных инвесторов, собранных благотворительной организацией благотворительным фондом. Сейчас этот фонд сотрудничает со многими странами по всему миру - больше всего с США, Германией и Польшей. В то же время многие украинские предприниматели также делают донаты.
"Фонд "ТАРЅ-Украина" известен международному сообществу. Во многом - благодаря Борису Филатову, который постоянно общается со многими посольствами. Донатів много. В частности сейчас мы обязаны Александру Дитятковскому, который перечислил средства именно для этих авто. Чтобы наши ребята как можно быстрее одержали победу. Мы все очень ждем победы нашей Украины", - сказала председатель координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.