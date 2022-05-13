Филатов: за все время войны только Днепр передал на нужды фронта 300 авто

"За все время войны только один Днепр передал на нужды фронта 300 авто. И мы не будем останавливаться на этом - будем делать передачи и дальше. Сегодня небольшое событие, и уверен, ребятам понравится. Желаю только одного - бить врага с тройными усилиями", - сказал Филатов.

Машины покупали в Европе, из них только одна была в употреблении, сейчас ее переоборудовали. Остальные машины - новые. Их перекрасили в темно-зеленый цвет.

Эту партию автомобилей покупали в Европе - за счет частных инвесторов, собранных благотворительной организацией благотворительным фондом. Сейчас этот фонд сотрудничает со многими странами по всему миру - больше всего с США, Германией и Польшей. В то же время многие украинские предприниматели также делают донаты.

"Фонд "ТАРЅ-Украина" известен международному сообществу. Во многом - благодаря Борису Филатову, который постоянно общается со многими посольствами. Донатів много. В частности сейчас мы обязаны Александру Дитятковскому, который перечислил средства именно для этих авто. Чтобы наши ребята как можно быстрее одержали победу. Мы все очень ждем победы нашей Украины", - сказала председатель координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.