Філатов: за весь час війни лише Дніпро передав на потреби фронту 300 авто

"За весь час війни лише один Дніпро передав на потреби фронту 300 авто. І ми не зупинятимемося на цьому - робитимемо передачі й надалі. Сьогодні невеличка подія, та впевнений, хлопцям сподобається. Бажаю лише одного - бити ворога із потрійними зусиллями", - сказав Філатов.

Машини купували в Європі, з них лише одна була у вжитку, нині її переобладнали. Решта автівок - нові. Їх перефарбували у темно-зелений колір.

Цю партію автівок купували в Європі - коштом приватних інвесторів, зібраних благодійною організацією благодійним фондом. Нині цей фонд співпрацює з багатьма країнами по всьому світу - найбільше із США, Німеччиною та Польщею. Водночас багато українських підприємців також роблять донати.

"Фонд "ТAPS-Україна" відомий міжнародній спільноті. Багато в чому - завдяки Борису Філатову, який постійно спілкується з багатьма посольствами. Донатів багато. Зокрема зараз ми завдячуємо Олександру Дитятковському, який перерахував кошти саме для цих авто. Щоб наші хлопці якнайшвидше перемогли. Ми всі дуже чекаємо на Перемогу нашої України", - сказала голова Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова.