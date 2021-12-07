Филатов проинспектировал новый стадион в левобережной школе

В Днепре на стадионе школы №147 обустроили большое функциональное футбольное поле. Это стало продолжением городской программы по благоустройству, прежде всего, школ-тысячников.

Новый стадион имеет поле из искусственного покрытия, необходимое освещение и беговые дорожки.

"Все построено фактически заново. Стадион шикарный. Кардинальные изменения. Все эстетично, безопасно и отвечает всем требованиям для нормальных занятий. На базе нашего учебного заведения работают две спортивные школы, где есть футбольные секции. Дети с удовольствием проводят здесь соревнования и просто гуляют. Я спокойна за них", - рассказывает директор школы №147 Ольга Коцарь.

Ранее в школе установили индивидуальный тепловой пункт. В настоящее время вокруг учебного заведения появилось и новое ограждение. На его необходимости настаивали и родители, и учителя.

"Главное, что люди довольны - дети, учителя и родители. Я же хочу лично убедиться в качестве выполненных работ, в том, что они имеют завершенную внутреннюю логику. В частности, что касается системы безопасности, ведь проблема вандализма никуда не исчезает. Городские власти делают много хороших и правильных вещей. Но происходит так, что нерадивые граждане это ломают или разворовывают", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов во время визита на стадион 7 декабря.

Он отметил, что уже дал распоряжение, чтобы на территории установили систему видеонаблюдения.