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Філатов проінспектував новий стадіон у лівобережній школі

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Дніпро, Вівторок 07 грудня 2021 17:42
Філатов проінспектував новий стадіон у лівобережній школі Фото: мер Дніпра Борис Філатов на стадіоні (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Дніпрі на стадіоні школи №147 облаштували велике функціональне футбольне поле. Це стало продовженням міської програми з благоустрою насамперед шкіл-тисячників.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Новий стадіон має поле зі штучного покриття, необхідне освітлення та бігові доріжки.

"Усе побудовано фактично наново. Стадіон шикарний. Кардинальні зміни. Усе естетично, безпечно і відповідає всім вимогам для нормальних занять. На базі нашого навчального закладу працюють дві спортивні школи, де є футбольні секції. Діти залюбки проводять тут змагання і просто гуляють. Я спокійна за них", - розповідає директорка школи № 147 Ольга Коцар.

Раніше в школі також встановили індивідуальний тепловий пункт. Нині довкола навчального закладу з’явилася і нова огорожа. На її необхідності наголошували і батьки, і вчителі.

"Головне, що люди задоволені - діти, вчителі та батьки. Я ж хочу особисто переконатися у якості виконаних робіт, у тому, що вони мають завершену внутрішню логіку. Зокрема, що стосується системи безпеки, адже проблема вандалізму нікуди не зникає. Міська влада робить багато хороших і правильних речей. Але стається так, що недбалі громадяни це ламають чи розкрадають", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов під час візиту на стадіон 7 грудня.

Він зауважив також, що вже дав розпорядження, аби на території встановили систему відеоспостереження.

Як повідомлялось, у Дніпрі триває реорганізація бібліотечної системи. Вона передбачає створення цікавих та сучасних просторів для дорослих та дітей в одному місці.

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