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Филатов о новой марке "Укрпочты": хотелось бы, чтобы их было как можно больше

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Марка Русский военный корабль ... ВСЕ!" - вторая в военной серии "Укрпочты". 23 мая, в День морской пехоты Украины, и на 40-й день после уничтожения российского ракетного крейсера "Москва" по всей Украине ее ввели в обращение, проведя спецгашение.

К дизайну новой марки добавили символическую дату "14.04.2022" - когда флагман российского Черноморского флота ушел на дно.

"На самом деле, очень хотелось бы, чтобы таких марок было как можно больше. И чтобы на каждой из них был потоплен русский корабль. Мы желаем успехов не только "Укрпочте", но и прежде всего нашим Вооруженным силам, чтобы они наполняли эти марки не только символизмом, но и нашими военными победами", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Запланированный тираж марки, автором рисунка которой стал украинский цифровой художник Борис Грох, - 5 миллионов экземпляров.

Марка имеет два номинала: для писем по Украине - "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" и международных отправлений - "Русский военный корабль... ВСЕ! Слава нации!".

Приобрести марку можно будет в более 1,5 тыс. отделениях "Укрпочты". В то же время есть лимит на продажу - одному покупателю по 2 листа с тремя марками любого номинала, конверты и карточки - не более 5 штук.

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УкрпочтаБорис Филатов