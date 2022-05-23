Філатов про нову марку "Укрпошти": хотілося б, щоб їх було якомога більше

"Насправді, дуже хотілося б, щоб таких марок було якомога більше. І щоб на кожній з них був потоплений русскій корабль. Ми бажаємо успіхів не лише "Укрпошті", а й насамперед нашим Збройним силам - аби вони наповнювали ці марки не лише символізмом, а й нашими воєнними перемогами", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Запланований тираж марки, автором малюнка якої став український цифровий художник Борис Грох, - 5 мільйонів екземплярів.

Марка має два номінали: для листів по Україні - "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" та міжнародних відправлень - "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!".

Придбати марку можна буде у понад 1,5 тис. відділеннях "Укрпошти". Водночас є ліміт на продаж - одному покупцеві по 2 аркуші з трьома марками будь-якого номіналу, конверти та картки - не більше ніж 5 штук.