Фікрет Шабанов - популярний в Україні експерт з міжнародних відносин. Що з ним не так?

Що не так з Фікретом Шабановим

Експерт народився в Азербайджані. Сьогодні називає себе президентом канадського аналітичного центру "Consultations on international policy and economy". Хоча варто точно засвідчитися, чи існує цей центр взагалі, адже в нього немає жодних сторінок у соціальних мережах та згадок у мережі. Даних про центр також немає й у реєстрах.

У своєму Telegram Фікрет стверджує, що ця організація є закритою комерційною структурою, де працюють експерти зі світовими іменами.

Крім того, Шабанов переконаний, що пандемія - це світова змова.

"Люди з четвертою групою крові не хворіють на коронавірус, якщо не мають вроджених хвороб. Гинуть здебільшого люди першої групи, другої групи. Як у нас називається четверта група крові? Егоїстична", - розповідав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Усі свої переконання Фікрет Шабанов висловлює на фоні килима (скриншот)

А ще Фікрет користується "єдиноправильною" мапою землі з такими країнами як Атлантида, Лемурія та Азгард.

"Те, що ми зараз озвучуємо, це не якась фантастика. Це реальна математика, побудована на зірках, побудована на реальній аналітиці світу", - вважає експерт.

Путін - агент Заходу?

Псевдоаналітик стверджує, що якби на місці Путіна президентом РФ була інша людина, вона вже була б у Києві. А нинішнього диктатора він називає злим генієм.

"Якщо ми говоримо про особистість Путіна, по-перше, я його називаю злим генієм. По-друге, якщо говорити з точки зору англосаксів, я його називаю великою людиною для саксів, тому що примудритися знищити країну зі 140 мільйонами, примудритися змусити брата вбивати брата - це ще, грубо кажучи, потрібно мати якісь звивини", - заявив Шабанов.

Ба більше він переконаний, що Путіна не вбивають прибічники через те, що той нібито повинен виконати план з децентралізації Росії, здійснити її розпад.

Фікрет Шабанов (фото: соціальні мережі)

Стосовно першого ураження по Кримському мосту у Фікрета також є своя думка, м'яко кажучи, непопулярна. Наводимо нижче повну цитату.

"Дата нанесення удару по Кримському мосту (йдеться про 8 жовтня 2022 рік - ред.) - це подарунок для Путіна чи подарунок для Ватикану? Річ у тому, що католицька Пасха у 2023 році буде 9 квітня, але свято Святої Марії відзначають якраз 7 жовтня, коли нанесли удар. Тому це свято має 100-річну фіксовану дату Opus Day", - висловився він.

Стосовно війни в Україні, то погрози Шабанова досить песимістичні. Він вважає, що Україна не зможе перемогти, адже є лише деталлю в переформатуванні світу.

А ще Фікрет вміє робити прогнози на конкретні дати. 8 січня 2022 року, за півтора місяця до повномасштабного вторгнення Росії, він сказав, що станеться трагедія, тобто розпад СРСР. Так свої слова трактує сам псевдоексперт.

На 17 липня 2023 року він прогнозував якісь події в Запоріжжі та навіть ядерний вибух. Після цього мав би нібито наступити період, коли потрібно позбавитися лідера Росії. На його місце нібито прийде новий президент 1972 року народження.

Після публікації розслідування журналістів Фікрет Шабанов почав зникати із соціальних мереж та обмежив доступ до своєї сторінки у Facebook.