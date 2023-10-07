Фикрет Шабанов - популярный в Украине эксперт по международным отношениям. Что с ним не так?

Что не так с Фикретом Шабановым

Эксперт родился в Азербайджане. Сегодня называет себя президентом канадского аналитического центра "Consultations on international policy and economy". Хотя стоит точно убедиться, существует ли этот центр вообще, ведь у него нет страниц в социальных сетях и упоминаний в сети. Данных о центре также нет и в реестрах.

В своем Telegram Фикрете утверждает, что эта организация является закрытой коммерческой структурой, где работают эксперты с мировыми именами.

Кроме того, Шабанов убежден, что пандемия - это мировой заговор.

"Люди с четвертой группой крови не болеют коронавирусом, если не имеют врожденных болезней. Погибают в основном люди первой группы, второй группы. Как у нас называется четвертая группа крови? Эгоистическая", - рассказывал он в интервью Натальи Мосейчук.

Все свои убеждения Фикрет Шабанов выражает на фоне ковра (скриншот)

А еще Фикрет пользуется "единственно правильной" картой земли с такими странами как Атлантида, Лемурия и Азгард.

"То, что мы сейчас озвучиваем, это не какая-нибудь фантастика. Это реальная математика, построенная на звездах, построенная на реальной аналитике мира", - считает эксперт.

Путин - агент Запада?

Псевдоаналитик утверждает, что если бы на месте Путина президентом РФ был другой человек, он уже был бы в Киеве. А нынешнего диктатора он называет злым гением.

"Если мы говорим о личности Путина, во-первых, я его называю злым гением. Во-вторых, если говорить с точки зрения англосаксов, я его называю великим человеком для саксов, потому что умудриться уничтожить страну со 140 миллионами, умудриться заставить брата убивать брата - это еще, грубо говоря, нужно иметь какие-то извилины", - заявил Шабанов.

Более того, он убежден, что Путина не убивают сторонники из-за того, что тот якобы должен выполнить план по децентрализации России, осуществить ее распад.

Фикрет Шабанов (фото: социальные сети)

Относительно первого поражения по Крымскому мосту у Фикрета также есть свое мнение, мягко говоря, непопулярное. Ниже приведена полная цитата.

"Дата нанесения удара по Крымскому мосту (речь идет о 8 октября 2022 - ред.) - это подарок для Путина или подарок для Ватикана? Дело в том, что католическая Пасха в 2023 году будет 9 апреля, но праздник Святой Марии отмечают как раз 7 октября, когда нанесли удар, поэтому этот праздник имеет 100-летнюю фиксированную дату Opus Day", - высказался он.

Что касается войны в Украине, то угрозы Шабанова достаточно пессимистичны. Он считает, что Украина не сможет победить, ведь является лишь деталью в переформатировании мира.

А еще Фикрет умеет делать прогнозы на конкретные даты. 8 января 2022 года, за полтора месяца до полномасштабного вторжения России, он сказал, что произойдет трагедия, то есть распад СССР. Так свои слова трактует сам псевдоэксперт.

На 17 июля 2023 года он прогнозировал какие-то события в Запорожье и даже ядерный взрыв. После этого должен был бы наступить период, когда нужно избавиться от лидера России. На его место придет новый президент 1972 года рождения.

После публикации расследования журналистов Фикрет Шабанов начал исчезать из социальных сетей и ограничил доступ к своей странице в Facebook.