Фигуре точно не повредят: диетолог назвала продукты для позднего ужина

Полноценный сон считается лучшим залогом здоровья, так как от недосыпа могут начаться различные нарушения в организме.

И для хорошего сна важно засыпать быстро вечером. Часто это связано с поздней трапезой, так как уснуть на голодный желудок многим людям намного сложнее.

Практически все живые существа в мире засыпают только после сытного обеда или ужина. Диетологи не рекомендуют уподобляться всем живым существам на планете, но подчеркивают, что сон на голодный желудок - не обязательное условие похудения. И порой это даже может навредить.

Что можно есть на ночь?

Мясо - только нежирное. Телятина, куриная грудка, кролик, индюшка.

Морепродукты - от крабов до креветок и мидий.

Рыба - нежирная и средней жирности. Треска, форель, лосось, судак, тунец, морской окунь, горбуша и так далее.

Свежие овощи - любая капуста, сладкий перец, огурцы, редис, томаты, любая зелень, лук всех видов.

Яйца - в виде омлета с зеленью, нежирным сыром или брынзой.

Молочные или кисломолочные продукты - кефир, несладкий йогурт, кислое молоко, нежирный домашний творог.

Орехи - миндаль и лесные, не больше 5-10 штук.

Какие правила нужно соблюдать по вечерам

1. За 30 минут до еды выпейте стакан тепло воды. Это поможет быстрее и лучше переваривать пищу и избавит вас от переедания. Через 30 минут после еды можно выпить еще один стакан теплой воды - это ускорит пищеварение и поможет расщеплять пищу, а еще - усвоить питательные вещества.

2. Не ложитесь спать сразу. Уберите посуду со стола, помойте ее, приготовьте необходимое на следующий день, поговорите с детьми, перестелите постель. Займитесь чем-то спокойным, но тем, что вам не даст упасть сразу в постель и позволит поработать вашему желудку еще полчаса-час.

3. Сделайте прогулку. Как вариант - после ужина сделайте небольшую прогулку. Пускай это будет 15 или 30 минут, но с пользой для вашего организма. Ходьба позволяет переварить пищу, поможет избежать вздутия и проблем с желудком.

4. Откажитесь от тяжелых физических упражнений. И хотя спорт полезен, но вечерние кардиотренировки могут повысить температуру тела и нарушить высвобождение мелатонина. Это гормон, который регулирует циклы сна и бодрствования.

5. Зубы чистить нужно вечером только через 30 минут после приема пищи. А лучше всего - за 5 минут до того, как вы отправитесь в постель.

6. Не курите. Курение после еды вызывает изжогу и усиливает синдром раздражения кишечника. А еще никотин может нарушить ваш цикл сна.

7. Не принимайте душ прямо перед сном. Душ или ванна может нарушить процесс пищеварения. Подождите хотя бы 30 минут после ужина, а еще лучше - проведите водные процедуры за полчаса до приема пищи.

8. Если перед сном вам хочется съесть фрукты, то проверьте - не относятся ли они к тем, которые очень долго перевариваются. Это будет мешать вам уснуть. И еще - фрукты можно есть за 30 минут до основного приема пищи или через 30-40 минут после.