Убрать живот и похудеть мешает один гормон: врач объяснила, как с этим справиться
При сильном стрессе в организме человека вырабатывается гормон кортизол, который так и называют - гормон стресса. Он принимает участие во многих биологических процессах и большое количество этого гормона мешает похудеть и убрать живот.
Как можно воздействовать на этот гормон, рассказала врач Мария Вороненко в своем Telegram-канале.
Кортизол - это гормон, который образуется в коре надпочечников и защищает организм от стресса, регулирует уровень артериального давления, участвует в обмене белков, жиров и углеводов.
При постоянном и хроническом стрессе, который связан с финансовыми трудностями, проблемами в отношениях, неуверенностью или беспокойством по поводу здоровья или жизни, своего или близких, кортизол вырабатывается в больших количествах. И это приводит к нарушениям при обмене веществ.
По словам специалиста, в нормальных условиях гормон кортизол выделяется в промежутке между 07:00 и 10:00 часами утра. Повышают уровень кортизола стрессы, кофеин, алкоголь, никотин, чрезмерные нагрузки и голодание.
Как кортизол мешает похудеть?
Чрезмерное выделение кортизола сжигает мышцы и провоцирует увеличение висцерального жира. Это приводит к появлению "кортизолового живота" и постоянной тяге к сладкому.
Последствия высокого уровня кортизола
- Ожирение
- Дисбаланс сахара в крови
- Синдром хронической усталости
Как снизить уровень кортизола
1. Уменьшить дозу кофеина и других стимуляторов, особенно в стрессовых ситуациях
2. Делать зарядку по утрам и пить воду с лимоном.
3. Жесткие диеты сменить на сбалансированное питание.
4. Высыпаться и придерживаться нормального режима дня.
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