Февральское полнолуние поставит под удар эти знаки Зодиака: кто в опасности

Овен

У вас внутри начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Овен могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! Это время будет наполнено событиями, которые могут спровоцировать у Овна вспышку внезапного гнева.

Рак

Этот день может пойти наперекосяк для представителей знака. Особенно Раку следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Дева

Астрологи говорят, что во время полнолуния вы будете напоминать "оголенный провод". Хотя окружающим и даже самой Деве завтра может показаться, что она - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения.