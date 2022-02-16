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Февральское полнолуние поставит под удар эти знаки Зодиака: кто в опасности

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2022 расскажет, каким знакам Зодиака следует быть осторожными во время последнего зимнего полнолуния, которое произойдет 16-го числа в 18:58 по киевскому времени. Чего же этим представителям зодиакального круга нужно опасаться?

Об этом пишет 1001goroskop.

Овен

У вас внутри начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Овен могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! Это время будет наполнено событиями, которые могут спровоцировать у Овна вспышку внезапного гнева.

Рак

Этот день может пойти наперекосяк для представителей знака. Особенно Раку следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Дева

Астрологи говорят, что во время полнолуния вы будете напоминать "оголенный провод". Хотя окружающим и даже самой Деве завтра может показаться, что она - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые считаются по праву лучшими любовниками.

Также мы писали, каким знакам Зодиака в марте 2022 Павел Глоба прогнозирует большие перемены.

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