Февральские магнитные бури: какие дни будут опасными и как уберечься

Магнитные бури в течение февраля будут несколько раз оказывать влияние на самочувствие людей. Так, после зафиксированных сильных ударов в начале месяца, прогнозируется возбуждение магнитосферы и в дальнейшем, до конца зимы.

Когда именно ожидаются встряски в феврале и как уберечься от их негативного влияния - читайте в материале ниже.

Календарь магнитных бурь

В последнем месяце зимы, по информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, прогнозируются 5 таких трясок магнитосферы Земли, включая и сегодняшнее возбуждение, 5 февраля. Дальнейшие ожидаются 6, 10, 18 и 25-го.

В отличие от бури с красным уровнем G1, которая накрывала 2 числа, остальные будут чуть слабее, и указываются в расчетах под отметкой KP4, что означает беспокойное магнитное поле.

Календарь магнитных бурь в феврале (фото: tesis.lebedev.ru)

Влияние магнитных бурь и способы защиты

Магнитная (геомагнитная) буря - нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает нашу планету. Явление влияет на самочувствие некоторых людей (в частности - у метеозависимых, пожилых, и людей с хроническими заболеваниями).

В чем может выражаться:

возникновение головной боли и головокружения

тошнота и потеря аппетита,

появятся проблемы со сном (бессонница), или же будет чувство сонливости,

могут обостриться хронические заболевания,

повышенная раздражительность или же наоборот - апатия и вялость,

перепады давления, учащенное сердцебиение.

Медики рекомендуют в периоды геомагнитных встрясок и бурь придерживаться правильного распорядка дня, полноценно высыпаться, снизить физические нагрузки и эмоциональное напряжение.

Также в рационе лучше ограничить употребление жирной, острой, соленой и вредной пищи. Количество кофе нужно снизить, а алкоголь и никотин исключить вовсе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузки, больше отдыхать, и не лишним будет держать необходимые лекарства под руками.