ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лютневі магнітні бурі: які дні будуть небезпечними та як уберегтися

Новость на русском →
Субота 05 лютого 2022 13:27
Лютневі магнітні бурі: які дні будуть небезпечними та як уберегтися Колаж РБК-Україна: магнітні бурі в лютому 2022
Автор: Володимир Костирін

Магнітні бурі протягом лютого будуть кілька разів впливати на самопочуття людей. Так, після зафіксованих сильних ударів на початку місяця, прогнозується збудження магнітосфери і надалі, до кінця зими.

Коли саме очікуються струси в лютому та як уберегтися від їх негативного впливу - читайте в матеріалі нижче.

Календар магнітних бур

В останньому місяці зими, за інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, прогнозуються 5 таких трясок магнітосфери Землі, включаючи і сьогоднішнє збудження, 5 лютого. Подальші очікуються 6, 10, 18 і 25-го.

На відміну від бурі з червоним рівнем G1, котра накривала 2 числа, інші будуть трохи слабкіші, і вказуються в розрахунках під відміткою KP4, що означає неспокійне магнітне поле.

Лютневі магнітні бурі: які дні будуть небезпечними та як уберегтися

Календар магнітних бур у лютому (фото: tesis.lebedev.ru)

Вплив магнітних бур і способи захисту

Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує нашу планету. Явище впливає на самопочуття деяких людей (зокрема - у метеозалежних, літніх, і людей з хронічними захворюваннями).

У чому може виражатися:

  • виникнення головного болю і запаморочення
  • нудота і втрата апетиту,
  • з'являться проблеми зі сном (безсоння), або ж буде відчуття сонливості,
  • можуть загостритися хронічні захворювання,
  • підвищена дратівливість або ж навпаки - апатія і млявість,
  • перепади тиску, прискорене серцебиття.

Медики рекомендують в періоди геомагнітних струсів і бур дотримуватися правильного розпорядку дня, повноцінно висипатися, знизити фізичні навантаження та емоційне напруження.

Також в раціоні краще обмежити вживання жирної, гострої, солоної та шкідливої їжі. Кількість кави потрібно знизити, а алкоголь і нікотин виключити зовсім.

Людям з хронічними захворюваннями слід обмежити навантаження, більше відпочивати, й не зайвим буде тримати необхідні ліки під руками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які способи допомагають позбутися метеозалежності назавжди.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
"Моє серце не вільне": Руслан Сенечкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі
"Моє серце не вільне": Руслан Сенечкін – про особисте життя, участь в "Холостяку" і скелетах в шафі