В феврале украинцы могут остаться без тепла в квартирах: кому не повезет

Украинцы в 30 городах могут остаться без тепла в квартирах с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщила компания Нафтогаз, которая предупредила об отключении газа тех потребителей, которые не погасили долги перед предприятием. Общая сумма задолженности более 454 миллионов гривен.

Эти деньги должны поступить на счет Нафтогаза до 25 января. В противном случае людям в 30 городах Украины отключат тепло в квартирах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения.

Производители тепла для получения газа должны выполнять такие условия перед Нафтогазом:

подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством;

выполнение хотя бы одного из условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (без учета штрафных санкций) или

заключение с "Нафтогазом" и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ;

согласование с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Если условия не будут выполняться газ не будет поставляться потребителям тепла.