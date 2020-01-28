В феврале 2020 украинцы получат еще один выходной: календарь

Выходные в феврале 2020 станут длиннее на один день, и связано это не только с тем, что нынешний год - високосный. Сколько будет выходных, рабочих дней, какие памятные даты и праздники ждут украинцев в самом коротком месяце года - в материале Styler.

Февраль 2020 года будет длиться 29 дней, а не 28. А поскольку 29 число - это суббота, то украинцы в последний месяц зимы получат девять выходных вместо восьми. Стоит отметить, что не на каждый високосный год выпадает дополнительный выходной - последний раз так было лишь в 2004 году.

Таким образом в феврале у украинцев будет 20 рабочих дней, а выходными станут 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля.

Выходные и рабочие дни в феврале 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Хотя официальных государственных или религиозных праздников в последний месяц зимы нет, он богат неофициальными. Несомненно, самый известный из них - День Святого Валентина, 14 февраля. Традиционно влюбленные поздравляют друг друга, многие в этот день решаются связать себя узами брака.

Важные даты в феврале 2020 года:

2 февраля украинцы отметят День сурка

4 февраля считается Всемирным днем борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

11 февраля - Всемирный день больного

14 февраля - День Святого Валентина, День компьютерщика

15 февраля - Сретение Господне, а также Международный день онкобольного ребенка

17 февраля - День кота, День спонтанного проявления доброты

19 февраля - День государственного герба Украины и начало Великого поста

20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни

21 февраля - Международный день родного языка

24 февраля по 1 марта - Масленица

28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ.