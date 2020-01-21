Февраль на ВДНГ: как развлечься в последний зимний месяц

Февраль – один из самых холодных зимних месяцев. Однако, это не повод сидеть дома, а в "Зимней стране на ВДНГ" позаботились о том, чтобы вы не скучали во время февральских выходных. Каждую субботу и воскресенье в парке будут устраивать тематические праздники с насыщенной развлекательной программой. Среди них – три гастрономические уикенды: сала, наливок и вареников, а также особый праздник ко Дню всех влюбленных. Кроме того, "Зимняя Страна на ВДНГ" принимает гостей ежедневно на локациях проекта – катке, тюбинговых горках, "Замке ледовых скульптур", контактном зоопарке и в тропической ферме живых бабочек!

Уикенд наливок

"Зимняя страна на ВДНГ" (иллюстративное фото)

1 и 2 февраля на ВДНГ будут угощать самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуху, вишневку, облипиховку и еще десятки вариаций наливок дополнят пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки. Ну и куда же без развлечений? Сценические выступления, выбор самой необычной по вкусу наливки, дегустация напитков – все это создаст соответствующее настроение и не даст скучать ни единому гостю ВДНГ. Самые смелые смогут принять участие в конкурсе и побороться за звание "Госпожа Пьяная Вишня" и "Господин Спотыкайло".

Кроме того, каждый час вас будут развлекать импровизационными скетчами герои "Деревни дураков". Все же помнят веселые каламбуры про мужика, бабу и моряка-дурачка? Готовьтесь надрывать животы от сценок на тему обычной сельской жизни!

Уикенд вареников

"Зимняя страна на ВДНГ" (иллюстративное фото)

8 и 9 февраля на ВДНГ будут посвящены самому известному украинскому блюду – вареникам! Их можно будет попробовать с любой начинкой: сладкие – с творогом, вишней, черникой, соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареным луком или сметаной. По замыслу организаторов, в течение двух дней посетители смогут приобщиться к массовому поеданию вареников от ТМ "Три медведя".

Также в программе: выступления народных коллективов, вареничная лотерея "Эники Беники ели вареники", гастрономические фэшн-показы, аниматоры-вареники, уникальная и зажигательная "вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – "Ловкие челюсти". Ну и какой же праздник без тематической фотозоны? Она будет по мотивам романа Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". Все же помните фантастическую способность Пацюка есть вареники без рук? Так вот и вас будет возможность побывать в его роли и заставить вареник левитировать.

Уикенд влюбленных

"Зимняя страна на ВДНГ" (иллюстративное фото)

В течение 14-16 февраля на ВДНГ будет жарко от горячих сердец. Гостей ждут – романтическое катание на катке,который сияет сотнями огоньков, горячий и ароматный глинтвейн, катание на качелях и аттракционах и еще много развлечений. Гостей праздника также ожидает сюрприз: свадьба героев "Зимней страны" – снеговиков Няши и Добряка. Это продолжение романтической истории, которая началась в новогоднюю ночь, когда влюбленный Добряк сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены ВДНГ!

А 14 февраля всех желающих приглашаем к установлению рекорда Украины – массового поцелуя. Стать частью романтического рекорда может любой желающий – просто заполни форму регистрации!

Уикенд сала

"Зимняя страна на ВДНГ" (иллюстративное фото)

22-23 февраля на ВДНГ будут чествовать самый известный украинский продукт – сало. Его можно будет попробовать, а можно и купить домой на праздничной ярмарке. А сколько его разновидностей здесь будет: свежее, соленое, подкопченное, жареное, и даже в шоколаде! А в дополнение – гостей ждут дегустация, конкурсы и праздничный концерт, а также необычный аттракцион, который способен "измерить" национальную силу – "Саломер".

Также, в течение всего февраля, на территории "Зимней страны" продолжат работать самые популярные развлекательные локации: романтический каток, огромные тюбинговые горки, "Замок ледовых скульптур", сферический кинотеатр TELEPORT360, контактный зоопарк, тропическая ферма "Планета бабочек", веревочный парк, аттракционы, уличный фудкорт и рестораны.