Лютий на ВДНГ: як розважитися в останній зимовий місяць

Лютий – один із самих холодних зимових місяців. Однак, це не привід сидіти вдома, а в "Зимовій країні на ВДНГ" подбали про те, щоб ви не сумували під час лютневих вихідних. Кожної суботи та неділі у парку влаштовуватимуть тематичні свята з насиченою розважальною програмою. Серед них – три гастрономічні вікенди: сала, наливок та вареників, а також особливе свято до Дня всіх закоханих. Крім того, "Зимова Країна на ВДНГ" приймає гостей щодня на локаціях проекту – ковзанці, тюбінгових гірках, "Замку крижаних скульптур", контактному зоопарку та у тропічній фермі живих метеликів!

Вікенд наливок

"Зимова країна на ВДНГ" (ілюстративне фото)

1 та 2 лютого на ВДНГ частуватимуть найпопулярнішими українськими напоями із різноманітними смаками та ароматами. Хріновуху, вишнівку, облипихівку та ще десятки варіацій наливок доповнять пунши, глінтвейни, гроги та інші авторські напої. Ну і куди ж без розваг? Сценічні виступи, вибір найнезвичнішої наливки, дегустація напоїв – все це створить відповідний настрій і не дасть нудьгувати жодному з гостей ВДНГ. Найсміливіші зможуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за звання "Пані П’яна Вишня" та "Пана Спотикайло".

Крім того, щогодини вас розважатимуть імпровізаційними скетчами герої "Поселення дурнів". Усі ж пам’ятають веселі каламбури про мужика, бабу та моряка-дурника? Готуйтеся надривати животи від сценок на тему звичайного сільського життя!

Вікенд вареників

"Зимова країна на ВДНГ" (ілюстративне фото)

8 та 9 лютого на ВДНГ будуть присвячені найвідоміший українській страві – вареникам! Їх можна буде скуштувати з будь-якою начинкою: солодкі – з сиром, вишнями, чорницею, солоні – з лівером, м’ясом, картоплею, капустою, приправлені салом, смаженою цибулькою чи сметаною. За задумом організаторів, протягом двох днів відвідувачі матимуть змогу долучитись до масового поїдання вареників від ТМ "Три ведмеді".

Також у програмі: виступи народних колективів, варенична лотерея "Еники Беники їли вареники", гастрономічні фешн-покази, аніматори-вареники, унікальна та запальна "варенична" дискотека та змагання на швидкісне поїдання головної страви вихідних – "Спритні щелепи". Ну і яке ж свято без тематичної фотозони? Вона буде за мотивами роману Миколи Гоголя "Вечори на хуторі близ Диканьки". Усі ж пам’ятаєте фантастичну здібність Пацюка їсти вареники без рук? Так от і вас буде можливість побувати у його ролі і примусити вареник левітувати.

Вікенд закоханих

"Зимова країна на ВДНГ" (ілюстративне фото)

Упродовж 14-16 лютого на ВДНГ буде гаряче від палких сердець. На гостей чекатимуть — романтичне катання на ковзанці, що сяє сотнями вогників, гарячий і запашний глінтвейн, катання на гойдалках та атракціонах та ще багато розваг. На гостей свята також очікує святковий сюрприз: весілля героїв "Зимової країни" – сніговиків Няші та Добряка. Це продовження романтичної історії, що розпочалася у новорічну ніч, коли закоханий Добряк освідчився своїй коханій прямо зі сцени ВДНГ!

А 14 лютого усіх бажаючих запрошуємо до встановлення рекорду України – масового поцілунку. Стати частиною романтичного рекорду може будь хто – просто заповни форму реєстрації!

Вікенд сала

"Зимова країна на ВДНГ" (ілюстративне фото)

22-23 лютого на ВДНГ будуть вшановувати найвідоміший український продукт – сало. Його можна буде скуштувати, а можна й купити додому на святковому ярмарку. А скільки його різновидів тут буде: свіже, солоне, підкопчене, смажене, навіть у шоколаді! А на додаток – на гостей чекають дегустація, конкурси та святковий концерт, а також незвичний атракціон, що здатен "виміряти" національну силу – "Саломір".

Також, протягом всього лютого, на території "Зимової країни" продовжать працювати найбільш популярні розважальні локації: романтична каток, величезні тюбингові гірки, "Замок льодових скульптур", сферичний кінотеатр TELEPORT360, контактний зоопарк, тропічна ферма "Планета метеликів", мотузковий парк, атракціони, вуличний фудкорт і ресторани.