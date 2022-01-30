Февраль 2022 года станет уникальным месяцем: нас ждет четыре зеркальные даты

Зеркальные даты в феврале

Первая зеркальная дата нас ждет в самом начале месяца – 02.02.2022 (среда)

Следующая – 12.02.2022 (суббота)

Потом зеркальная дата в середине месяца – 20.02.2022 (воскресенье)

И самая важная и самая энергетически мощная – 22.02.2022 (вторник)

Значение чисел в нумерологии

0 – Олицетворяет абсолютное небытие, непроявленность материи. Эта цифра способна усиливать значение той цифры, которая находится рядом.

1 – Власть, могущество, отвага, жизненная стойкость, лидерство. Символ этой цифры – солнце. В нумерологии она несет определенную силу, новаторство, стремление к самому лучшему. Также она может стать символом тирании, грубости и напора.

2 – изящество, женственность, деликатность, гибкость, партнерство, артистичность, склонность к размышлениям. Она символизирует мужское и женское начало, инь и янь, светлое и темное.

22 – число логики, закона, взвешенности поступков и поклонения.

Какое значение будут иметь зеркальные даты

02.02.2022 – эта дата содержит два нуля и пять двоек. Нули стоят первыми, поэтому они будут слегка приглушать значение цифры два. В такой день можно начинать что-то новое, загадывать желание, проводить важные переговоры и строить планы.

12.02.2022 – в этой дате сочетается единица, два нуля и 5 двоек. День станет удачным для того, чтобы заявить о себе. Можно посещать собеседования, провести важные переговоры, заключить контракт.

Также этот день может стать очень удачным и в личной жизни – можно назначать свидание, знакомиться, приглашать объект симпатии в гости, знакомить с родителями, принимать важные решения о совместном будущем.

Так как эта дата накануне дня Святого Валентина – все романтические желания можно загадывать именно в этот день.

20.02.2022 – важный день, который состоит из двух нулей и пяти двоек. Двойка стоит первой, поэтому день направлен на созидание, на создание пары, на развитие интуиции.

Эта жата направлена на восстановление равновесия, на обретение внутренней силы. В такую дату хорошо проявлять свои самые лучшие качества – доброту, миролюбие, великодушие, тактичность, романтизм и чувство прекрасного.

Можно открывать выставки, запускать премьеры, признаваться в любви и делать предложение, заключать договора и просить прощения у тех, кого вы обидели.

22.02.2022 – самая мощная зеркальная дата не только в феврале, но и во всем 2022 году. Такая дата называется палиндром, так как она читается одинаково в любую сторону.

Все желание, которые загаданы в этот день – обязательно исполняются. Этот день выпадает на вторник, второй день недели и 22 лунный день. Поэтому сила двойки увеличивается. Дата состоит из двух нулей и 7 двоек – 6 в дате + день недели.

Эзотерики и нумерологи считают эту дату самой мистической в 2022 году и стоит ожидать настоящей магии.

В этот день можно начинать новые отношения, запускать бизнес, строить планы на будущее, играть свадьбу или делать предложение. Также можно мириться с близкими, восстановить разорванные связи, просить прощения, говорить о своих чувствах открыто и честно и начинать совместную жизнь.

Будьте очень внимательны и осторожны со знаками Вселенной – даже неосторожно высказанные желания могут сбываться.

Не пропустите время 22:22 – это самый лучший период для загадывания желания.

Что нельзя делать в такие дни

Нельзя злиться, ругаться, ревновать, скандалить – это очень опасно.

Нельзя проявлять негатив, обижать близких людей – все это может вернуться к вам в стократном размере.

Будьте предельно осторожны со своими мыслями и словами – одно неверное движение может разрушить вашу жизнь.