Лютий 2022 року стане унікальним місяцем: нас чекає чотири дзеркальні дати

Дзеркальні дати в лютому

Перша дзеркальна дата нас чекає на самому початку місяця – 02.02.2022 (середовище)

Наступний – 12.02.2022 (субота)

Потім дзеркальна дата в середині місяця – 20.02.2022 (неділя)

І найважливіша і сама енергетично потужна – 22.02.2022 (вівторок)

Значення чисел в нумерології

0 - Уособлює абсолютне небуття, непроявленість матерії. Ця цифра здатна посилювати значення тієї цифри, яка знаходиться поруч.

1 - Влада, могутність, відвага, життєва стійкість, лідерство. Символ цієї цифри - Сонце. В нумерології вона несе певну силу, новаторство, прагнення до найкращого. Також вона може стати символом тиранії, грубості та напору.

2 - витонченість, жіночність, делікатність, гнучкість, партнерство, артистичність, схильність до роздумів. Вона символізує чоловіче і жіноче начало, інь і янь, світле і темне.

22 - число логіки, закону, виваженості вчинків і поклоніння.

Яке значення матимуть дзеркальні дати

02.02.2022 - ця дата містить два нулі та п'ять двійок. Нулі стоять першими, тому вони будуть злегка приглушати значення цифри два. У такий день можна починати щось нове, загадувати бажання, проводити важливі переговори та будувати плани.

12.02.2022 - у цій даті поєднується одиниця, два нулі та 5 двійок. День стане вдалим для того, щоб заявити про себе. Можна відвідувати співбесіди, провести важливі переговори, укласти контракт.

Також цей день може стати дуже вдалим і в особистому житті – можна призначати побачення, знайомитися, запрошувати об'єкт симпатії в гості, знайомити з батьками, приймати важливі рішення про спільне майбутнє.

Оскільки ця дата напередодні дня Святого Валентина - всі романтичні бажання можна загадувати саме в цей день.

20.02.2022 - важливий день, який складається з двох нулів і п'яти двійок. Двійка стоїть першою, тому день спрямований на творення, на створення пари, на розвиток інтуїції.

Ця жата спрямована на відновлення рівноваги, на набуття внутрішньої сили. У таку дату добре проявляти свої найкращі якості - доброту, миролюбність, великодушність, тактовність, романтизм і почуття прекрасного.

Можна відкривати виставки, запускати прем'єри, зізнаватися в любові та робити пропозицію, укладати договори та просити вибачення у тих, кого ви образили.

22.02.2022 - найпотужніша дзеркальна дата не тільки в лютому, а й у всьому 2022 році. Така дата називається паліндром, оскільки вона читається однаково в будь-яку сторону.

Всі бажання, які загадані в цей день - обов'язково виконуються. Цей день випадає на вівторок, другий день тижня і 22 місячний день. Тому сила двійки збільшується. Дата складається з двох нулів і 7 двійок – 6 в даті + день тижня.

Езотерики та нумерологи вважають цю дату самої містичної у 2022 році й варто очікувати справжньої магії.

У цей день можна починати нові відносини, запускати бізнес, будувати плани на майбутнє, грати весілля або робити пропозицію. Також можна миритися з близькими, відновити розірвані зв'язки, просити вибачення, говорити про свої почуття відкрито і чесно і починати спільне життя.

Будьте дуже уважні та обережні зі знаками Всесвіту – навіть необережно висловлені бажання можуть збуватися.

Не пропустіть час 22:22 - це найкращий період для загадування бажання.

Що не можна робити в такі дні

Не можна злитися, лаятися, ревнувати, скандалити – це дуже небезпечно.

Не можна проявляти негатив, ображати близьких людей – все це може повернутися до вас в стократному розмірі.

Будьте гранично обережні зі своїми думками та словами – один невірний рух може зруйнувати ваше життя.