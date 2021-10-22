Фестиваль уличной еды на открытии академии футбола "Металлист": чем будут угощать харьковчан

Настроение празднику зададут известные артисты, развлекать гостей будут всевозможными аттракционами, конкурсами и развлечениями, одним из главных украшений торжества станет масштабный фестиваль еды.

Более 30 ресторанов, кафе и магазинов будут представлены в food-зоне футбольного городка. Гостей примут пивоварня "Старгород", компания "Мясник", пончиковая All day morning, ТМ Bubble Waffle и другие. Многие из них признались, что футбольная тематика - близкая и родная, поэтому сразу согласились на предложение принять участие, отметили в клубе. Как оказалось, это не только большая честь, но и вызов, поэтому каждый постарается добавить вкусную "изюминку" в праздник, оставив приятные впечатления у харьковчан.

В клубе отметили, что праздник состоится в честь возрожденной команды. Харьковчане давно ждали этого события, их ожидает множество вкусных сюрпризов и презентов. Например, ресторан "Старгород" сварил отдельный новый сорт пива "Металлист" - возрождение легенды". Его и презентуют на празднике.

"Для нас приятно получить приглашение на открытие академии футбола "Металлист". К тому же нас там выделили среди всех остальных, и это является для нас своего рода гордостью, - рассказал Богдан Каменев, заместитель директора ресторана "Старгород". - Мы с нетерпением ждали возрождения футбольного клуба и рады, что оно свершилось. Многие гости нашего ресторана любят "Металлист", второй этаж нашего ресторана украшен символикой клуба".

К пиву можно будет приобрести вкусную шаурму или колбаски от "Мясника".

"Считаю, что возрождение футбольного клуба "Металлист" - замечательное начинание. Сразу вспоминаются времена, когда можно было прийти сначала на старый стадион, а потом и новый, построенный Александром Ярославским. Можно было прийти на матч и посмотреть игру замечательной команды шикарного уровня, поболеть, получить удовольствие и прекрасно провести время. Этого очень не хватало. Хочется, чтобы "Металлист" вернул свой былой уровень", - поделился Роман Ткач, владелец группы компаний "Мясник".

Для сладкоежек тоже будут предложения - пончики, пряники и бельгийские вафли с разными начинками.

"Металлист" - это часть города, часть души Харькова, круто, что клуб будет растить своих футбольных звезд. Это прекрасно, что для нас есть возможность в этом поучаствовать, стать частью большого праздника, - отметила Екатерина, повар пончиковой All day morning. - Мы ждали возрождения "Металлиста". Люблю ходить на стадион, хожу ради волны, ради эмоций, ради команды".

"Я считаю, мы получили почетное приглашение. Будем относиться к нему с ответственностью. Возрождение "Металлиста" - большой плюс для города, показатель его уровня, - поделилась Наталья, владелица Bubble Waffle. - Мы будем радовать гостей вкусными изделиями, как солеными, так и сладкими".

На празднике в честь "Металлиста" будет и концертная программа, для этого в Харьков приедут популярные коллективы. В субботу гости услышат группу "Агонь" и "ТНМК", в воскресенье - Jerri Heil и группу "Ток". Кульминацией праздника станет выступление рок-группы The Hardkiss.

Как отметили организаторы, все праздничные мероприятия будут проводиться со строгим соблюдением карантинных норм.