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Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії

Італія, Четвер 04 квітня 2024 13:20
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Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії Українська модель загинула в Італії внаслідок аварії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Італії в моторошній ДТП загинула українська модель і діджей з Косова. Авто, яке потрапило в аварію, було зі швейцарськими номерами.

Про трагедію повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Blick.

Деталі трагедії

Аварія сталася в неділю, 31 березня на трасі в напрямку Мілана. За повідомленнями ЗМІ, що автомобіль Ferrari GT C4, в якому перебував 40-річний діджей з Косова Хісні Кестай (Dj Style Q), їхав зі швидкістю 200 кілометрів на годину.

Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в ІталіїFerrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в ІталіїFerrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії

Dj Style Q (фото: facebook.com/deejaystyleq)

На жаль, водій авто не впорався з керуванням та машина врізалася у паркан, її розірвало навпіл, після чого вона загорілася.

В автомобілі також була жінка, але її особа спочатку не була відома.

Швейцарське видання Blick вже згодом повідомило, що другою жертвою стала українська модель.

У своєму профілі в Instagram українка ділилася багатьма фотографіями зі Швейцарії.

Які стосунки були у неї із 40-річним одруженим діджеєм наразі, невідомо. До трагічного випадку музикант виступав у суботу ввечері в нічному клубі в кантоні Уолліс. Потім разом з українською моделлю він виїхав до Італії.

Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії

В результаті аварії Ferrari розірвало навпіл (фото: blick.ch)

Брат загиблого чоловіка підтвердив його особистість. За його словами загиблий був люблячою та чуйною людиною...

Що відомо про українську модель

За інформацією видання Corriere della Sera, українську модель, яка загинула в автокатастрофі, звали Анна Краєвська. Дівчина народилася в Одесі.

Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії

Ганна Краєвська загинула в автокатастрофі в Італії (фото: Instagram / Anna Kraievska)

Судячи з профілю у соцмережі, останнім часом вона жила в Швейцарії, багато подорожувала, бо на світлинах різні країни - Франція, Італія...

Ferrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в ІталіїFerrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в ІталіїFerrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в ІталіїFerrari розірвало навпіл: українська модель загинула у моторошній ДТП в Італії

Ганна Краєвська загинула в автокатастрофі в Італії (фото: Instagram / Anna Kraievska)

Нагадаємо, що у Польщі негода призвела до загибелі п’ятьох людей.

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