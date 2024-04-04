Ferrari разорвало пополам: украинская модель погибла в жутком ДТП в Италии

В Италии в жутком ДТП погибла украинская модель и диджей из Косово. Авто, попавшее в аварию, было со швейцарскими номерами.

О трагедии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Blick.

Детали трагедии

Авария произошла в воскресенье, 31 марта на трассе в направлении Милана. По сообщениям СМИ, автомобиль Ferrari GT C4, в котором находился 40-летний диджей из Косово Хисни Кестай (Dj Style Q), ехал со скоростью 200 километров в час.

Dj Style Q (фото: facebook.com/deejaystyleq)

К сожалению, водитель авто не справился с управлением и машина врезалась в забор, ее разорвало пополам, после чего она загорелась.

В автомобиле также была женщина, но ее личность сначала не была известно.

Швейцарское издание Blick уже впоследствии сообщило, что второй жертвой стала украинская модель.

В своем профиле в Instagram украинка делилась многими фотографиями из Швейцарии.

Какие отношения были у нее с 40-летним женатым диджеем - неизвестно. До трагического случая музыкант выступал в субботу вечером в ночном клубе в кантоне Уоллис. Затем вместе с украинской моделью он отправился в Италию.

В результате аварии Ferrari разорвало пополам (фото: blick.ch)

Брат погибшего мужчины подтвердил его личность. По его словам погибший был любящим и отзывчивым человеком...

Что известно об украинской модели

По информации издания Corriere della Sera, украинскую модель, погибшую в автокатастрофе, звали Анна Краевская. Девушка родилась в Одессе.

Анна Краевская погибла в автокатастрофе в Италии (фото: Instagram / Anna Kraievska)

Судя по профилю в соцсети, в последнее время она жила в Швейцарии, много путешествовала, потому что в фотографиях разные страны - Франция, Италия...

Анна Краевская погибла в автокатастрофе в Италии (фото: Instagram / Anna Kraievska)