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Что может фен для волос: самые необычные способы применения его в хозяйстве

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Вторник 09 августа 2022 15:01
Что может фен для волос: самые необычные способы применения его в хозяйстве Фото: Как можно использовать фен в хозяйстве (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Привычные вещи, которые есть в каждом доме, мы используем в основном по назначению. И не задумываемся о том, в каких ситуациях они могут стать просто незаменимыми.

Обычный фен для сушки волос может нам служить утюгом в поездках или помочь растянуть джинсы. Что еще можно сделать феном для волос в хозяйстве - читайте ниже.

Растягиваем узкие джинсы

Джинсы после стирки и сушки всегда немного садятся и если у вас модель штанов, очень облегающая фигуру, то натянуть их будет проблематично. Нагрейте ткань феном, и она легко растянется на вашей фигуре.

Сушим ногти

До выхода из дома на важное мероприятие осталось совсем немного времени, а у вас не высох лак на ногтях? Не беда. Вооружитесь феном и подсушите лак буквально за 5 минут.

Удаляем этикетки и наклейки

И тут вам снова пригодится фен, если наклейки или этикетки приклеились намертво и отдираются кусочками. Просто нагрейте их феном и горячий клей станет более эластичным. Это поможет снять наклейку целиком.

Удаляем воск с мебели

Накапали воском на мебель или пол? Неприятно, но поправимо. Не спешите браться за нож, чтобы срезать пятно воска, - так вы повредите поверхность.

Нагрейте феном и быстро удалите пятно жидкого воска, пока оно снова не застыло.

Разогреваем постель

Ложиться в холодную постель приятно только летом, в сильную жару. А вот в остальное время холодная постель вызывает ужас и отвращение.

Сложите одеяло в виде палатки, оставьте небольшое отверстие и вставьте в него фен. Нагревайте буквально 3-5 минут и не оставляйте без присмотра. Перегрев фена может привести к поломке или сильно перегреть материал.

Разнашиваем обувь

Средства для растягивания новой обуви хороши, но они под рукой есть не всегда. Наденьте толстые носки, намажьте обувь маслом или жирным кремом (лучше всего с силиконом) и обувайтесь.

А потом прогрейте теплым феном в тех местах, где вам натирает больше всего. Теперь можете выключить фен, снять носки и ходить в новой обуви.

Гладим одежду в поездках

Дорожные утюги есть не у всех, а в гостиницах или хостелах они тоже не всегда бывают. Повесьте мятую одежду на плечики и оставьте в ванной, пока будете принимать душ. Он распарится и немного отвиснет. А потом просушите ткань феном.

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