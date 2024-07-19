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Фен пересушує волосся чи ні? Нарешті перукар розповіла всю правду

Фото: Чи справді фен сушить волосся (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фен для волосся - це електричний прилад, який використовується для швидкого висушування волосся після миття. Основна функція фена полягає в тому, щоб подувати гарячим або прохолодним повітрям на волосся, що дозволяє їм висихати швидше, ніж це було б без його використання.

Чи сушить такий пристрій волосся, розказала в ексклюзивному коментарі РБК-Україна перукар з 20-річним досвідом та стиліст по волоссю Руслана Бєла.

Сушить фен волосся чи ні?

Перукар запевнила, що фен не стоїть на першому місці з пересушування волосся.

"Якщо взагалі говорити про інвентар, який здатний пересушити чи пошкодити волосину, то фен в цьому переліку буде завжди на останньому місці. На перших місцях буде праска для волосся, плойка тощо", - розповіла Руслана.

Використовувати фен щоразу - це безпечно і навіть потрібно.

"Питання лише в якісному пристрої з гарним швидкісним потоком повітря + дуже важливо чи людина використовує бальзам на незмивний засіб. Бо в процесі сушіння феном усе це разом допомагає закрити волосяну кутикулу і “розгладити” волосину", - зазначила експертка.

За словами спеціалістки, жінка, яка правильно сушить волосся феном з потрібними засобами на браш чи щітку завжди матиме більш блискуче волосся, аніж та, яка дає волоссю просто висихати самостійно.

Руслана наголосила, що сушить волосся неправильно підібрані засоби для фарбування та незрозумілі процедури.

"А найбільше сушать волосся некоректні агресивні фарбування та інші хімічні процедури, а також часте використання прасок і плойок без захисту", - резюмувала стиліст по волоссю та перукар.

Нагадаємо, що раніше перукар розповіла, що треба робити при випадінні волосся.

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