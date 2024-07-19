Фен пересушує волосся чи ні? Нарешті перукар розповіла всю правду

Сушить фен волосся чи ні?

Перукар запевнила, що фен не стоїть на першому місці з пересушування волосся.

"Якщо взагалі говорити про інвентар, який здатний пересушити чи пошкодити волосину, то фен в цьому переліку буде завжди на останньому місці. На перших місцях буде праска для волосся, плойка тощо", - розповіла Руслана.

Використовувати фен щоразу - це безпечно і навіть потрібно.

"Питання лише в якісному пристрої з гарним швидкісним потоком повітря + дуже важливо чи людина використовує бальзам на незмивний засіб. Бо в процесі сушіння феном усе це разом допомагає закрити волосяну кутикулу і “розгладити” волосину", - зазначила експертка.

За словами спеціалістки, жінка, яка правильно сушить волосся феном з потрібними засобами на браш чи щітку завжди матиме більш блискуче волосся, аніж та, яка дає волоссю просто висихати самостійно.

Руслана наголосила, що сушить волосся неправильно підібрані засоби для фарбування та незрозумілі процедури.

"А найбільше сушать волосся некоректні агресивні фарбування та інші хімічні процедури, а також часте використання прасок і плойок без захисту", - резюмувала стиліст по волоссю та перукар.