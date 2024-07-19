Фен пересушивает волосы или нет? Наконец-то парикмахер рассказала всю правду

Фен для волос – это электрический прибор, который используется для быстрого высушивания волос после мытья. Основная функция фена состоит в том, чтобы подавать горячим или прохладным воздухом на волосы, что позволяет им высыхать быстрее, чем это было бы без их использования.
Сушит ли такое устройство волос, рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Белла.
Парикмахер заверила, что фен не стоит на первом месте по пересушиванию волос.
"Если вообще говорить об инвентаре, который способен пересушить или повредить волос, то фен в этом перечне будет всегда на последнем месте. На первых местах будет утюг для волос, плойка и т.д.", - рассказала Руслана.
Использовать фен каждый раз - это безопасно и даже нужно.
"Вопрос только в качественном устройстве с хорошим скоростным потоком воздуха + очень важно использует ли человек бальзам на несмываемое средство. Ведь в процессе сушки феном все это вместе помогает закрыть волосяную кутикулу и "разгладить" волос", - отметила экспертка.
По словам специалиста, женщина, которая правильно сушит волосы феном с нужными средствами на браш или щетку, всегда будет более блестящие волосы, чем та, которая дает волосам просто высыхать самостоятельно.
Руслана подчеркнула, что сушит волосы неправильно подобранные окрасочные средства и непонятные процедуры.
"А больше всего сушат волосы некорректные агрессивные покраски и другие химические процедуры, а также частое использование утюжков и плоек без защиты", - резюмировала стилист по волосам и парикмахер.
Напомним, что ранее парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.
Читайте также, 5 причин, почему во время мытья головы сильно выпадают волосы.