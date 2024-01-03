Феєрверк у космосі? NASA показало унікальний знімок зоряного вибуху

Що видно на світлині

На оприлюдненій американським Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору фотографії можна побачити, як виглядає зоряний вибух.

У результаті цього процесу пил і рештки космічних тіл було буквально "відкинуто" у сусідню карликову галактику під назвою Велика Магелланова Хмара (вона є однією з найближчих до нашої).

На фото цей процес дещо схожий на земні феєрверки.

Унікальне космічне явище (фото: NASA/STScI/AURA)

Зазначимо, що після вибуху зорі її "уламки" можуть розповсюджуватися у космосі й ставати "будівельним матеріалом" для інших зірок чи планетарних систем.

Коли і як зробили унікальне фото

Опубліковане нещодавно фото зробили за допомогою космічного телескопу Хаббл ще давно - 7 липня 2003 року.

Уточнюється, що з моменту свого запуску в 1990 році Хаббл змінив фундаментальне розуміння людством Всесвіту.

"Hubble є найпродуктивнішою науковою місією в історії NASA", - наголосили в космічному агентстві.