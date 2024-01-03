RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фейерверк в космосе? NASA показало уникальный снимок звездного взрыва

Космос скрывает в себе множество тайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В NASA показали невероятное фото, демонстрирующее звездный взрыв в космосе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об уникальном снимке.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NASA, Wikipedia.

Что видно на фотографии

На обнародованной американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства фотографии можно увидеть, как выглядит звездный взрыв.

В результате этого процесса пыль и остатки космических тел были буквально "отброшены" в соседнюю карликовую галактику под названием Большое Магелланово Облако (она является одной из самых близких к нашей).

На фото этот процесс немного похож на земные фейерверки.

Уникальное космическое явление (фото: NASA/STScI/AURA)

Отметим, что после взрыва звезды ее "обломки" могут распространяться в космосе и становиться "строительным материалом" для других звезд или планетарных систем.

Когда и как сделали уникальное фото

Опубликованное недавно фото сделали с помощью космического телескопа Хаббл еще давно - 7 июля 2003 года.

Уточняется, что с момента своего запуска в 1990 году Хаббл сменил фундаментальное понимание человечеством Вселенной.

"Hubble является самой продуктивной научной миссией в истории NASA", - отметили в космическом агентстве.

 

Напомним, несколько ранее в NASA показали, как проходит день на Марсе.

Смотрите также презентованный NASA "Космический трейлер 2024" о более чем 15 миссиях, экспериментах и выдающихся событиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAпланетифеєрверкизіркиКосмическая разведка