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Favbet підтримав забіг "Об’єднані сміливістю" для збору коштів на "Ловця шахедів"

Фото: Favbet підтримав забіг "Об’єднані сміливістю" для збору коштів на "Ловця шахедів" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія Favbet підтримала організаторів благодійного забігу "Об’єднані сміливістю" від Run Ukraine, мета якого - привернути увагу світу до ситуації в Україні, підтримати українців та показати незламність духу нації.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми всі підтримуємо нашу країну та Збройні сили, які боронять наш спокій. І дуже класно, коли цю підтримку можна поєднати зі своїм захопленням бігом. Мені дуже приємно, що Favbet став партнером цього заходу та запропонував своїм співробітникам стати частиною спільного руху до нашої якнайшвидшої перемоги", - поділився своїми враженнями від забігу співробітник Favbet Олександр Тарасов.

Благодійний забіг зібрав активних українців, які показали, що сміливість об’єднує Україну, а Україна - об’єднує світ.

70% прибутку від цьогорічного забігу Run Ukraine передає ініціативі Президента України United24 на закупівлю "Ловця шахедів".

Збір коштів на систему протидії ворожим дронам на фандрейзинговій платформі проводять спільно зі всесвітньо відомим істориком Тімоті Снайдером.

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