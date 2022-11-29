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Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов"

Фото: Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания Favbet поддержала организаторов благотворительного забега "Объединенные смелостью" от Run Ukraine, цель которого - привлечь внимание мира к ситуации в Украине, поддержать украинцев и показать несгибаемость духа нации.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы все поддерживаем нашу страну и Вооруженные силы, которые защищают наше спокойствие. И очень классно, когда эту поддержку можно совместить со своим увлечением бегом. Мне очень приятно, что Favbet стал партнером этого мероприятия и предложил своим сотрудникам стать частью совместного движения в нашу скорейшую победы", - поделился своими впечатлениями от забега сотрудник Favbet Александр Тарасов.

Благотворительный забег собрал активных украинцев, показавших, что смелость объединяет Украину, а Украина объединяет мир.

70% прибыли от забега Run Ukraine передает инициативе Президента Украины United24 на закупку "Ловца шахедов".

Сбор средств на систему противодействия враждебным дронам на фандрейзинговой платформе проводят совместно со всемирно известным историком Тимоти Снайдером.

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