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Favbet Foundation передал еще один автомобиль для подразделения ВСУ

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Четверг 14 июля 2022 11:48
Favbet Foundation передал еще один автомобиль для подразделения ВСУ Фото: Favbet Foundation передал еще один автомобиль для подразделения ВСУ (прес-служба)
Автор: Илона Свиридова

Favbet Foundation и киевское "Динамо" передало автомобиль для подразделения ВСУ, в котором воюет 63-летний журналист и комментатор из Днепра Виктор Ожогин.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Виктор Ожогин пошел на войну добровольцем в 2014 году. В феврале нынешнего года сначала получил в военкомате формальный отказ по возрасту (63 года), однако настоял на своём.

Сегодня он служит в батальоне "Днепр-1" одной из частей Нацгвардии, где занимает должность заместителя командира роты. Оказался там, где горячее всего - на родном Донбассе. Сражался за Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, сегодня решает боевые задачи под Славянском.

Предыдущую машину бойцам пришлось подорвать после повреждений, полученных в результате минометного обстрела.

"Машину взорвал гранатой. Пробил одно колесо - сделал. А потом попал под минометный обстрел - правый бок снова, оба колеса. Пришлось взорвать. Очень жаль, столько людей стремились помочь. Ну что поделаешь…", - рассказал Виктор.

На известие от друга мгновенно отреагировал Алексей Семененко, украинский спортивный журналист, футбольный телекомментатор и вице-президент ФК "Динамо". С Ожогиным они в свое время учились на факультете журналистики, а в 1980-90-е параллельно вели репортажи о поединках своих любимых команд.

Желание Алексея Семененко отправить на фронт авто вместо потерянного в бою свершилась в течение двух недель при поддержке благотворительного фонда партнера киевского "Динамо" - Favbet Foundation, известного волонтера Юрия Тиры, режиссера студии документальных фильмов холдинга "Вечерний квартал" Александра Брагина и менеджера киевского "Динамо" Тараса Туркевича.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% его проектов ориентированы на помощь стране и армии.

На нужды Вооруженных сил Украины компанией и фондом уже перечислены напрямую и через благотворительные организации свыше 5 млн грн, переданы 5 тонн топлива, предоставлена помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и 8 автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечислят 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

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Вооруженные силы Украины
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