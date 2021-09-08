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В Фастове нашли 8-летнего ученика, который из-за двоек в школе не пришел домой

Автор: Людмила Жукова

В Фастове полицейские разыскали ребенка, который из-за оценок решил не возвращаться домой и выкинул дневник.

Об этом сообщает на странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Ушел из школы из-за оценок

8-летний ученик получил в школе две двойки и очень расстроился из-за этого. Около 12 дня 7 сентября он покинул учебное заведение, но домой решил не возвращаться. Также в отчаянии мальчик выкинул свой дневник.

Естественно, родители, когда сын не вернулся домой, забеспокоились и позвонили в полицию. Мобильного телефона у ребенка с собой не было, а родители оповестили стражей порядка только через 5 часов после исчезновения несовершеннолетнего. Буквально за несколько часов полиции удалось найти мальчика и его благополучно вернули в семью.

Такой случай в Фастове не первый

Также в этот день в Фастове пропала и 14-летняя Анна. Она поругалась с матерью и решила уйти из дома. Ее тоже разыскали полицейские и вернули в семью.

В правоохранительных органах призывают прежде всего родителей и учителей быть внимательными к проблемам детей и избегать ситуаций, когда они вынуждены бежать, или искать выход из сложных ситуаций в одиночку.

Как мы ранее писали, под Запорожьем ребенка в школе несколько лет "травил" учитель.

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