В Фастове нашли 8-летнего ученика, который из-за двоек в школе не пришел домой

Ушел из школы из-за оценок

8-летний ученик получил в школе две двойки и очень расстроился из-за этого. Около 12 дня 7 сентября он покинул учебное заведение, но домой решил не возвращаться. Также в отчаянии мальчик выкинул свой дневник.

Естественно, родители, когда сын не вернулся домой, забеспокоились и позвонили в полицию. Мобильного телефона у ребенка с собой не было, а родители оповестили стражей порядка только через 5 часов после исчезновения несовершеннолетнего. Буквально за несколько часов полиции удалось найти мальчика и его благополучно вернули в семью.

Такой случай в Фастове не первый

Также в этот день в Фастове пропала и 14-летняя Анна. Она поругалась с матерью и решила уйти из дома. Ее тоже разыскали полицейские и вернули в семью.

В правоохранительных органах призывают прежде всего родителей и учителей быть внимательными к проблемам детей и избегать ситуаций, когда они вынуждены бежать, или искать выход из сложных ситуаций в одиночку.