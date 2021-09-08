RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Фастові знайшли 8-річного учня, який через двійки у школі не прийшов додому

Автор: Людмила Жукова

У Фастові поліцейські розшукали дитину, яка через оцінки вирішила не повертатися додому і викинула щоденник.

Про це повідомляє на сторінці в Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Пішов зі школи через оцінки

8-річний учень отримав у школі дві двійки й дуже засмутився через це. Близько 12 дня 7 вересня він покинув навчальний заклад, але додому вирішив не повертатися. Також у розпачі хлопчик викинув свій щоденник.

Звичайно, батьки, коли син не повернувся додому, занепокоїлися і подзвонили в поліцію. Мобільного телефону у дитини з собою не було, а батьки сповістили правоохоронців тільки через 5 годин після зникнення неповнолітнього. Буквально за кілька годин поліції вдалося знайти хлопчика і його щасливо повернули в сім'ю.

Такий випадок у Фастові не перший

Також цього дня у Фастові зникла і 14-річна Ганна. Вона посварилася з матір'ю і вирішила піти з дому. Її теж розшукали поліцейські і повернули в сім'ю.

У правоохоронних органах закликають насамперед батьків і вчителів бути уважними до проблем дітей і уникати ситуацій, коли вони змушені тікати, або шукати вихід зі складних ситуацій поодинці.

Як ми раніше писали, під Запоріжжям дитини в школі кілька років "труїв" вчитель.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа