Фармкомпании подталкивают врачей выписывать пациентам нужные им препараты: все детали.

Врачи выписывают препараты пациентам по просьбе фармкомпаний (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Пациенты переплачивают за лекарства из-за того, что врачи сотрудничают с фармкомпаниями

Фармакологические компании оказывают сильное влияние на врачей. В Украине все чаще происходит так, что врачи выписывают своим пациентам препараты производства тех компаний, которые их потом щедро "благодарят". Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Компании, которые производят лекарства, идут на различные уловки, чтобы привлечь врачей к сотрудничеству и заставить их продвигать свои препараты. Они могут выдавать докторам премии, туристические поездки под видом "семинаров".

При этом в медицине существует полноценный сетевой маркетинг. Об этом Сазонов заявил, когда прокомментировал пост журналистки Сони Комадинской, которая столкнулась в своей больнице в "продвижением" препаратов "Саргин" и "Вазопро"

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Врачи выписывают препараты пациентам по просьбе фармкомпаний (фото: Униан)

По словам Сони, эти два препарата выписывают всем пациентам и просят их покупать в аптеке, которая находится при больнице. При этом производитель у обоих препаратов один - компания "Фармак".

Пустые упаковки из-под лекарств врачи якобы возвращают фармкомпании, которая взамен предоставляет им денежное вознаграждение. При этом в качестве бонуса заведующий отделением получает бесплатную путевку в Турцию. Пациенты же, в свою очередь, переплачивают за препараты в половину.

Представители компании "Фармак" пообещали разобраться в ситуации, но Кирилл Сазонов считает, что это всего лишь один из многих случаев, с которыми регулярно сталкиваются пациенты.

Напомним, что в Чернигове медсестра отказалась делать ребенку прививку, поскольку усомнилась в качестве вакцины.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили популярный обезболивающий препарат.