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Фармкомпанії підштовхують лікарів виписувати пацієнтам потрібні їм препарати: усі деталі

STYLERЖиття    09.09.2019 - 21:56
Фармкомпанії підштовхують лікарів виписувати пацієнтам потрібні їм препарати: усі деталі
Лікарі виписують препарати пацієнтам на прохання фармкомпаній (фото: facebook.com/UNDPUkraine)

Пацієнти переплачують за ліки через те, що лікарі співпрацюють з фармкомпаніями

Фармакологічні компанії сильно впливають на лікарів. В Україні все частіше відбувається так, що лікарі виписують своїм пацієнтам препарати виробництва тих компаній, які їм потім щедро "віддячують". Про це написав політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

Компанії, які виробляють ліки, йдуть на різні хитрощі, щоб залучити лікарів до співпраці і змусити їх просувати свої препарати. Вони можуть видавати лікарям премії, туристичні поїздки під виглядом "семінарів".

При цьому в медицині існує повноцінний мережевий маркетинг. Про це Сазонов заявив, коли прокоментував пост журналістки Соні Комадинской, яка зіткнулася в своїй лікарні в "просуванням" препаратів "Саргин" і "Вазопро"

Фармкомпанії підштовхують лікарів виписувати пацієнтам потрібні їм препарати: усі деталі.

Лікарі виписують препарати пацієнтам на прохання фармкомпаній (фото: Уніан)

За словами Соні, ці два препарати виписують всім пацієнтам і просять їх купувати в аптеці, яка знаходиться при лікарні. При цьому виробник у обох препаратів один - компанія "Фармак".

Порожні упаковки з-під ліків лікарі нібито повертають фармкомпанії, яка натомість надає їм грошову винагороду. При цьому в якості бонусу завідувач відділенням отримує безкоштовну путівку в Туреччину. Пацієнти ж, у свою чергу, переплачують за препарату в половину.

Представники компанії "Фармак" пообіцяли розібратися в ситуації, але Кирило Сазонов вважає, що це всього лише один з багатьох випадків, з якими регулярно стикаються пацієнти.

Нагадаємо, що в Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення, оскільки засумнівалася в якості вакцини.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні заборонили популярний знеболюючий препарат.

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