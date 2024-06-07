Фармацевт назвала ліки, які категорично не можна брати на борт літака

Подорож - одне з найбільш хвилюючих вражень. І щоб отримати максимум позитивних емоцій від поїздки, необхідно ретельно підготуватися до неї. Аптечку в подорож потрібно складати ретельно та знати, які ліки не можна брати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Які ліки не варто брати

Фармацевт Дженніфер Буржуа розповіла, що існує чотири типи або групи ліків, які не можна брати з собою в літак.

Через свою природу звикання опіоїдні знеболюючі суворо регулюються і навіть заборонені в деяких країнах, і взяття їх у відпустку може призвести до серйозних проблем.

Заборонено ввозити наркотики, сильнодійні речовини та препарати, в складі яких:

кодеїн

діазепам

фенобарбітал

ефедрин або псевдоефедрин

хлорфенаміну малеат

Ввезення заборонених ліків в іноземну країну може мати серйозні наслідки, такі як конфіскація ліків, штрафи та можливий арешт. У серйозних випадках мандрівники можуть бути затримані, притягнуті до відповідальності і навіть ув’язнені.

Ліки, які використовуються для лікування психічного здоров’я, як-от антидепресанти також не варто брати, або повинна бути довідка від лікаря.

Також Буржуа застерігає мандрівників залишати вдома сильні знеболювальні.

Варто зберігати всі ліки в оригінальній упаковці. До того ж не завадить мати довідку від лікаря, яка підтверджує прийом ліків та їх використання. Крім того, ще раз переконайтеся, що ім’я на рецепті збігається з іменем у вашому паспорті.

Візьміть із собою лише ту кількість ліків, яка вам потрібна на час вашої подорожі. Перевищення кількості для особистого користування може викликати підозри.

Як правильно підготуватися до подорожі

Для того, щоб вдало подорожувати, потрібно правильно підготуватись: