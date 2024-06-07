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Фармацевт назвала лекарства, которое категорически нельзя брать на борт самолета

Пятница 07 июня 2024 18:20
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Фармацевт назвала лекарства, которое категорически нельзя брать на борт самолета Какое лекарство нельзя в самолет во время путешествия (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Путешествие - одно из самых волнующих впечатлений. И чтобы получить максимум положительных эмоций от поездки, необходимо тщательно подготовиться к ней. Аптечку в путешествие нужно складывать тщательно и знать, какие лекарства нельзя принимать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Какие лекарства не стоит брать

Фармацевт Дженнифер Буржуа рассказала, что существует четыре типа или группы лекарств, которые нельзя брать с собой в самолет.

По своей природе привыкания опиоидные обезболивающие строго регулируются и даже запрещены в некоторых странах, и взятие их в отпуск может привести к серьезным проблемам.

Запрещено ввозить наркотики, сильнодействующие вещества и препараты, в состав которых:

  • кодеин
  • диазепам
  • фенобарбитал
  • эфедрин или псевдоэфедрин
  • хлорфенамина малеат

Ввоз запрещенных лекарств в иностранную страну может иметь серьезные последствия, такие как конфискация лекарств, штрафы и возможный арест. В серьезных случаях путешественники могут быть задержаны, привлечены к ответственности и даже заключены в тюрьму.

Лекарства, используемые для лечения психического здоровья, например антидепрессанты также не стоит брать, или должна быть справка от врача.

Также Буржуа предостерегает путешественников покидать дома сильные обезболивающие.

Следует хранить все лекарства в оригинальной упаковке. К тому же не помешает справка от врача, которая подтверждает прием лекарств и их использование. Кроме того, еще раз убедитесь, что имя на рецепте совпадает с именем в паспорте.

Возьмите с собой только то количество лекарства, которое вам нужно на время вашего путешествия. Превышение количества личного пользования может вызвать подозрения.

Как правильно подготовиться к путешествию

Для того чтобы удачно путешествовать, нужно правильно подготовиться:

  • изучите требования правоохранительных органов и авиакомпаний
  • ознакомьтесь с правилами провоза багажа и ручной клади
  • откажитесь от таблетницы (мини-контейнера), возьмите лекарство в оригинальной упаковке
  • проверьте срок годности препаратов перед полетом
  • оформите специальный документ (паспорт, справка, свидетельство), если вы диабетик
  • возьмите рецепт на каждый регистрируемый препарат, подготовьте его перевод
  • упакуйте в ручную кладь тот объем медикаментов, который необходим (остальное в багаже)
  • уточните возможность охлаждения лекарства на борту, если препараты нужно хранить только при определенном температурном режиме

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