Фармацевт назвала лекарства, которое категорически нельзя брать на борт самолета
Путешествие - одно из самых волнующих впечатлений. И чтобы получить максимум положительных эмоций от поездки, необходимо тщательно подготовиться к ней. Аптечку в путешествие нужно складывать тщательно и знать, какие лекарства нельзя принимать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Какие лекарства не стоит брать
Фармацевт Дженнифер Буржуа рассказала, что существует четыре типа или группы лекарств, которые нельзя брать с собой в самолет.
По своей природе привыкания опиоидные обезболивающие строго регулируются и даже запрещены в некоторых странах, и взятие их в отпуск может привести к серьезным проблемам.
Запрещено ввозить наркотики, сильнодействующие вещества и препараты, в состав которых:
- кодеин
- диазепам
- фенобарбитал
- эфедрин или псевдоэфедрин
- хлорфенамина малеат
Ввоз запрещенных лекарств в иностранную страну может иметь серьезные последствия, такие как конфискация лекарств, штрафы и возможный арест. В серьезных случаях путешественники могут быть задержаны, привлечены к ответственности и даже заключены в тюрьму.
Лекарства, используемые для лечения психического здоровья, например антидепрессанты также не стоит брать, или должна быть справка от врача.
Также Буржуа предостерегает путешественников покидать дома сильные обезболивающие.
Следует хранить все лекарства в оригинальной упаковке. К тому же не помешает справка от врача, которая подтверждает прием лекарств и их использование. Кроме того, еще раз убедитесь, что имя на рецепте совпадает с именем в паспорте.
Возьмите с собой только то количество лекарства, которое вам нужно на время вашего путешествия. Превышение количества личного пользования может вызвать подозрения.
Как правильно подготовиться к путешествию
Для того чтобы удачно путешествовать, нужно правильно подготовиться:
- изучите требования правоохранительных органов и авиакомпаний
- ознакомьтесь с правилами провоза багажа и ручной клади
- откажитесь от таблетницы (мини-контейнера), возьмите лекарство в оригинальной упаковке
- проверьте срок годности препаратов перед полетом
- оформите специальный документ (паспорт, справка, свидетельство), если вы диабетик
- возьмите рецепт на каждый регистрируемый препарат, подготовьте его перевод
- упакуйте в ручную кладь тот объем медикаментов, который необходим (остальное в багаже)
- уточните возможность охлаждения лекарства на борту, если препараты нужно хранить только при определенном температурном режиме
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