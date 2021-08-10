Фарион о Магучих: "я бы вернула награду этого биомусора назад"

Фарион отметила, что спорт, также само, как и религия, является политической категорией. И своим поступком Ярослава Магучих на весь мир заявила, что мы с россиянами один народ. По ее словам, спортсменка подтвердила тезис Путина.

"Если бы я руководила Олимпийским комитетом, или как это у нас называется в стране, я бы вернула награду этого биологического мусора назад", - заявила Фарион.

Она также публично обратилась к украинской спортсменке.

"Если бы у тебя был ребенок и его убили, ты бы обнималась с убийцей?", - спросила бывший нардеп.

Ирина Фарион назвала Ярославу Магучих "биомусором" (видео: YouTube)

С чего начался скандал

На Олимпийских играх 2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. После этого она подошла к россиянке Марии Ласицкене и поздравила ее с "золотом". Девушки также сделали совместное фото.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене (фото: instagram.com/vpshmagazine)

Это вызвало волну негодования. Украинку также раскритиковали за это, поскольку она является младшим лейтенантом ВСУ. В Минобороне попросили прекратить травлю 19-летней спортсменки и дождаться ее комментария.