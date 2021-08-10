Фарион о Магучих: "я бы вернула награду этого биомусора назад"

Ирина Фарион раскритиковала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих за то, что она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. Более того бывший нардеп назвала украинскую спортсменку "биомусором".
Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.
Фарион отметила, что спорт, также само, как и религия, является политической категорией. И своим поступком Ярослава Магучих на весь мир заявила, что мы с россиянами один народ. По ее словам, спортсменка подтвердила тезис Путина.
"Если бы я руководила Олимпийским комитетом, или как это у нас называется в стране, я бы вернула награду этого биологического мусора назад", - заявила Фарион.
Она также публично обратилась к украинской спортсменке.
"Если бы у тебя был ребенок и его убили, ты бы обнималась с убийцей?", - спросила бывший нардеп.
Ирина Фарион назвала Ярославу Магучих "биомусором" (видео: YouTube)
На Олимпийских играх 2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту. После этого она подошла к россиянке Марии Ласицкене и поздравила ее с "золотом". Девушки также сделали совместное фото.
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене (фото: instagram.com/vpshmagazine)
Это вызвало волну негодования. Украинку также раскритиковали за это, поскольку она является младшим лейтенантом ВСУ. В Минобороне попросили прекратить травлю 19-летней спортсменки и дождаться ее комментария.
Напомним, российский депутат оскорбил украинского чемпиона, победившего в Москве.
Мы также писали о том, что писательница Лариса Ницой накинулась на украинских спортсменов за то, что они на Олимпиаде говорили на русском языке.