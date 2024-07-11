Фани Тейлор Свіфт спровокували землетрус прямо на її концерті: що відомо

Так, зазначається, що аналогічний феномен можна спостерігати на концертах інших зірок і футбольних матчах.

На стадіоні, де виступала співачка, зібралися 50 тисяч шанувальників, і їхні синхронні стрибки й танці викликали сейсмічні коливання.

Пік активності припав на початок концерту, одразу після виходу Тейлор на сцену.

Поштовхи фіксувалися в радіусі шести кілометрів від місця проведення заходу.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Що потрібно знати

Сейсмологи зазначають, що подібні коливання спричинені синхронними стрибками і танцями глядачів.

Це не перший випадок, коли масові заходи призводять до локальних сейсмічних явищ.

В американському Сіетлі під час концерту Тейлор Свіфт у рамках The Eras Tour, сейсмологи також зафіксували сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу магнітудою 2,3.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)